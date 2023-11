Možná byste si rádi pořídili psího kamaráda, ale přáli byste si, aby to bylo zvířátko chytré a učenlivé, které pochopí povely a bude se jimi také řídit. V takovém případě bude dobré podívat se na seznam těch nejinteligentnějších psích plemen a z nich pak vybírat.

Co všechno můžeme od svého čtyřnohého přítele čekat? Většinou jde o oddanost a doslova parťáctví, chceme mít kamaráda na procházky, na sport nebo zkrátka na klidné večery strávené v klidu svého domova. Jenomže není pes jako pes a od některých plemen nemůžeme čekat žádné velké zázraky. Zato třeba taková border kolie si nás může svojí inteligencí doslova omotat kolem své chlupaté packy…

Psi jsou zkrátka dokonalí. Přesvědčí vás i youtubové video na Trend Max:

Zdroj: Youtube

Geniální border kolie

Jak už bylo zmíněno, podle mnoha žebříčků, a to jak těch “tuzemských”, tak i zahraničních, vede v porovnávání psí inteligence border kolie. Tento pejsek splní téměř jakýkoliv pokyn, který je jeho chovatel schopen si vymyslet, navíc se jich většinu naučí při méně než deseti, mnohé i po pouhých pěti zopakováních. Jde o psa původem ovčáckého, takže nemůžeme čekat, že bude většinu dne odevzdaně ležet na dece u radiátoru. Pořízení takto energického zvířete bychom si měli víc než dobře rozmyslet. Vzhledem ke svému temperamentu potřebuje hodně pohybu a jeho inteligenci je třeba zaměstnávat častými novými a zajímavými podněty. To je ale daň za to, že má doma chovatel nejinteligentnější plemeno, pro nějž nejsou problém agility, frisbee, flyball ani další disciplíny.

Pudl překvapí

Možná bychom to do malých kudrnatých tělíček ani neřekli, ale dalším velmi inteligentním plemenem psů jsou pudlové. I když vypadají křehce a ve štěněcím věku tak trochu jako maličcí medvídkové, v jejich hlavičkách to vře. Stejně jako zmiňovaná border kolie jsou při dobrém vedení a systematickém výcviku schopni doslova obdivuhodných kousků. Základní poslušnost by pro takového pejska neměla být žádným problémem a triky a cviky navíc, kterými můžete v parku ohromit další páníčky a paničky, budou jen poměrně snadno dosažitelným bonusem. Navíc se opravdu rád předvádí, takže s plněním příkazů nebude mít žádné problémy a oproti border kolii má také další velkou výhodu – z mnoha velikostních variant si vybere každý chovatel a navíc ti menší si rádi pohoví v klidu na kanapi. Vezmeme-li je denně ven na pořádnou procházku, snesou i bytové podmínky bez větších problémů.

Německý ovčák je pracovní klasika

Ne nadarmo jsou tihle psi využíváni jako pracovní plemeno například u policie nebo v armádě. Německý ovčák (nebo chceme-li zkrátka “vlčák”) je pes, na kterého je spolehnutí. Povely pochopí velmi rychle a dlouho si je pamatuje, dokonce stejně jako již probraná plemena dokáže vymýšlet, jak je splnit ještě lépe. Pořídit by si jej měl ale jen chovatel, který si je jistý tím, že tak inteligentní (a silné) zvíře dokáže ovládat. Němečtí ovčáci jsou totiž sice vynikajícími a oddanými společníky, ale potřebují cítit autoritu svého pána. Jakmile se stanou “šéfem smečky”, budou to oni, kdo bude řídit celou rodinu. A to asi nechceme. Na druhou stranu by tito psi pro svoje lidi udělali doslova cokoliv, pokud vás bude hlídat vlčák, budete určitě v bezpečí.

close info Tatyana Vyc / Shutterstock.com zoom_in Zlatí retrívři se těší v rodinách s dětmi velké oblibě.

Zlatý retrívr má opravdu zlatou povahu

Jsou to takoví dobrosrdeční kumpáni k dětem i na zahradu, ale přesto se mohou spolehnout na svoji inteligenci. Dlouhosrstí zlatí retrívři splní všechno, co od takového psa můžeme čekat. Navíc jsou až neuvěřitelně empatičtí, čehož lidé využívají například při canisterapii. Není problém nechat je ve společnosti dětí, protože tihle psi jejich blízkost jednoduše milují. Podobně jako u border kolie i v případě zlatého retrívra dokážeme největších úspěchů s pozitivním přístupem. Bude dobré si pamatovat, že pes sám se snaží svému chovateli vyhovět a pokud se mu to nedaří, nemá smysl jej zbytečně trestat. Jistě se pokusí příště splnit příkaz mnohem lépe.

Dobrman si zlou pověst nezaslouží

Do pětice toho nejlepšího bychom měli jmenovat ještě dobrmana. I když z něj jde strach vzhledem k jeho ostřejšímu vzezření a také snad proto, že jej máme stále v paměti jako plemeno, které využívali za války nacisté v koncentračních táborech, v rodině se na něj můžeme dokonale spolehnout. Jsou to psi, kteří budou páníčka milovat a pokud s nimi je zacházeno dobře (což ale platí u všech plemen), stane se z nich oddaný společník, učenlivý parťák a veselý kamarád jako dělaný pro sportovně založené chovatele.

A co další zajímavá plemena?

Jaká další plemena se vyznačují vysokou inteligencí? Byla by chyba z tohoto výčtu vyřadit například šeltii, labradorského retrívra, papillona, rotvajlera nebo australského honáckého psa. Mnohými městskými chovateli oblíbení jorkšírští teriéři se v žebříčku psí inteligence umístili na třiatřicáté příčce. Stejně jako u všech ostatních plemen i u nich záleží na tom, zda je chovatel ochoten věnovat se rozvoji jejich kapacity, cvičit s nimi, učit je, hrát si s nimi a rozvíjet tak vztah, který je mezi chovatelem a zvířetem důležitý pro obě strany.

Máte vybráno?

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, www.spokojenypes.cz, www.chlupaci.cz, www.dogsie.cz