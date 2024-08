Když si pořizujeme psa, je důležité zvážit, jak dlouho s námi tento nový člen rodiny bude. Různá plemena se dožívají odlišného věku, a zatímco některá malá plemena mohou žít až 20 let, větší psi mají často kratší životnost. Jaká psí plemena se dožívají nejvyššího věku?

Přemýšlet o délce života psa při jeho výběru je klíčové, protože to ovlivní nejen naše dlouhodobé závazky, ale i to, jaký typ péče a pozornosti bude pes v průběhu let vyžadovat. Výběrem plemene s delší životností si můžeme zajistit dlouhá léta radosti a společenství.

Podívejte se na video z YT kanálu AnimalWised – 10 nejdéle žijících psích plemen

Zdroj: Youtube

Čivava

Čivavy jsou jedním z nejmenších plemen, ale jejich životnost je obdivuhodná. Běžně se dožívají 15 až 20 let, což je úctyhodný věk. Čivavy jsou velmi energické a loajální, přestože jejich malá velikost může klamat. Jsou ideální pro bytové prostředí, ale potřebují pravidelný pohyb. Péče o jejich chrup je klíčová, protože malí psi mají často problémy se zuby.

Yorkshirský teriér

Yorkshirský teriér, nebo jednoduše Yorkie, je elegantní malý pes, který se běžně dožívá 14 až 16 let. Tito psi plní energie potřebují hodně pozornosti a péče, ale za to vás odmění svou láskou a oddaností. Yorkie jsou také známí svým dlouhým, hedvábným kožíškem, který vyžaduje pravidelnou údržbu. Navzdory své malé velikosti mají Yorkie silnou osobnost a nebojí se chránit své území.

Shih Tzu

Shih Tzu je starobylé plemeno, které má své kořeny v Číně. Tito psi jsou známí svou klidnou povahou a láskou ke svým majitelům. Běžně se dožívají 10 až 18 let, což je u menších plemen běžné. Shih Tzu potřebují pravidelnou péči o srst, která je hustá a dlouhá. Kvůli jejich zkrácenému čenichu mohou mít problémy s dýcháním, zejména v horkém počasí, takže je důležité na to dávat pozor.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Shih Tzu je starobylé plemeno, které má své kořeny v Číně.

Maltézský psík

Maltézský psík je další malý pes s dlouhou životností, často žije 12 až 15 let, ale někteří jedinci se mohou dožít i více. Jsou velmi přátelští a rádi tráví čas se svými majiteli. Jejich bílá, hedvábná srst vyžaduje pravidelnou údržbu, ale maltézští psíci jsou jinak poměrně nenároční. Jsou ideální pro rodiny i jednotlivce, protože jsou velmi přizpůsobiví a dokážou se snadno přizpůsobit různým životním podmínkám.

Australský honácký pes

Australský honácký pes, také známý jako „blue heeler“ nebo „red heeler“ podle barvy srsti, je velmi robustní a zdravé plemeno, které se dožívá 12 až 15 let. Tito psi jsou velmi aktivní a potřebují hodně pohybu, což je udržuje zdravé.

Jsou známí svou inteligencí a schopností pracovat, což z nich činí skvělé pracovní psy, ale i vynikající společníky pro aktivní rodiny. Potřebují mentální stimulaci, aby se nenudili, protože jinak mohou ničit věci.

Pudl

Pudli, bez ohledu na jejich velikost – standardní, střední nebo trpasličí – jsou plemena, která se často dožívají 12 až 15 let, a někdy i více. Jsou velmi inteligentní a učenliví, což je činí vynikajícími rodinnými psy, ale i výbornými pracovními psy. Jejich kudrnatá srst vyžaduje pravidelnou péči, ale výhodou je, že málokdy línají, což z nich činí dobrou volbu pro alergiky.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pudli, bez ohledu na jejich velikost – standardní, střední nebo trpasličí – jsou plemena, která se často dožívají 12 až 15 let.

Papillon

Papillon, pojmenovaný podle svých motýlích uší, je malé plemeno, které se dožívá 14 až 16 let. Díky své živosti a vysoké inteligenci jsou skvělými společníky pro rodiny. Přestože jsou malí, vyžadují pravidelný pohyb a dostatek mentálních podnětů, aby zůstali zdraví a spokojení. K jejich dlouhému životu přispívá to, že jsou velmi odolní vůči nemocem.

Bichon Frisé

Bichon Frisé je malé, bílé plemeno, které se dožívá 12 až 15 let. Jsou velmi přátelští a milují společnost lidí. Jsou známí svou dobrou povahou a jsou ideálními společníky pro rodiny i jednotlivce. Bichon Frisé má hustou, kudrnatou srst, která vyžaduje pravidelnou péči, aby zůstala zdravá a krásná. Toto plemeno je také velmi odolné a málokdy trpí vážnými zdravotními problémy.

Čínský chocholatý pes

Čínský chocholatý pes je známý svým jedinečným vzhledem a často se dožívá 13 až 18 let. Tito psi jsou velmi přátelští a milují být ve společnosti lidí. Mají velmi jemnou a citlivou pokožku, která vyžaduje speciální péči, zejména pokud jde o ochranu před sluncem.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Čínský chocholatý pes je velmi zdravý a odolný, pokud je správně krmen a má dostatek pohybu.

Jezevčík

Jezevčíci, známí svým dlouhým tělem a krátkými nohami, se mohou dožít až 15 let nebo více. Potřebují dostatek pohybu, aby si udrželi svou kondici, ačkoli jejich dlouhá páteř může být náchylná k problémům. Správná péče a vyvážená strava jsou klíčem k jejich zdraví a dlouhověkosti.

Border kolie

Border kolie jsou známé svou neuvěřitelnou inteligencí a pracovitostí. Často se dožívají 12 až 15 let, což je u aktivních plemen běžné. Jsou ideálními společníky pro aktivní rodiny nebo jednotlivce, kteří mají rádi venkovní aktivity a chtějí psa, který je bude držet ve formě.

Každé z těchto plemen má své vlastní specifické potřeby, ale jedno mají společné – pokud se o ně dobře staráte, budou s vámi po mnoho let. Výběr správného plemene je klíčový, stejně jako péče, kterou mu věnujete, aby mohl váš čtyřnohý přítel žít dlouhý a šťastný život.

Zdroj: petmd.com