Plemena psů, která se dožívají nejvyššího věku. Některá žijí téměř 30 let!

Zatímco majitelé velkých plemen tuší, že se budou moci těšit ze svých psů jen okolo deseti let, maličcí psíci patří k dlouhověkým. Samozřejmě i délka života psů je individuální a úzce spjata s genetickými dispozicemi, zdravotním stavem a celkově kvalitou života. Přesto jsou psí plemena, která žijí déle než ostatní.

Zdroje: adbz.cz, www.cesarsway.com

Znáte nejdéle žijící psí plemena?

Mezi pětku psích ras, které žijí opravdu dlouho, patří rozhodně malá plemena, ale také taková, která mají minimum vrozených problémů. Přičemž genetické vady přímo souvisejí se šlechtěním konkrétních psích ras.

I když se průměrný věk nejdéle žijících psích plemen pohybuje mezi šestnácti až osmnácti lety, je jasné, že tento průměr, který je sám o sobě vysoký, vychází z častého překonání tohoto odhadovaného věku psů konkrétního plemene. Ke kterým psím plemenům patří rekordmani?

Nejdéle žijí zpívající psi

Novoguinejský zpívající pes, známý také pod názvem dingo pralesní, je plemenem s nejvyšší průměrnou délkou života, a to celých osmnácti let. Dingo pralesní však není pes, kterého byste mohli pořídit v chovné stanici. Je to unikát, jehož původem si nebyli jisti ani vědci. Teprve nedávno se ukázalo, že jde o příbuzného australského psa dingo, a ne samostatný druh, za který byl dříve považován. Novoguinejský zpívající pes patří mezi nejvzácnější živočišné druhy na světě a u nás je chován ve zlínské ZOO.

Novoguinejský zpívající pes je rarita. Zdroj: Profimedia

Aspiranti na nejdelší psí život jsou bíglové

Dlouhý život také čeká psy, kteří jsou mnohem běžnější a dobře známí. Jsou to bíglové. Přátelští a laskaví psi, kteří byli šlechtěni k lovu jsou nejen houževnatí nejmenší honiči, ale také doma chované plemeno psa, které se dožívá průměrně okolo 15 let. Nejstarším známým bíglem byl Butch, který zemřel ve Virginii ve svých 27 letech.

Jezevčíci jsou jedni z nejdéle žijících plemen

Jezevčíci rozhodně patří mezi dlouho žijící, ale kdo by čekal, že se nejstarší z nich dožil, respektive dožila 21 let? Fenka Chanel se stala držitelkou Guinessova rekordu jako nejdéle žijící svého plemene. Tento úctyhodný věk konkuruje i dalším nejdéle žijícím plemenům i když jsou jezevčíci známí tím, že mají problémy s páteří. Průměrně se dožívají 15 let.

Pokud bude starší pes v dobré kondici a ne příliš obézní, čeká jezevčíka dlouhý život. Zdroj: Radomir Rezny / Shutterstock.com

Mezi nejdéle žijící plemena patří malí teriéři

Čilí a hraví jsou také drobní Jack Russel teriéři, jejichž průměrný dožitý věk je 16 roků. Jedním z nejdéle žijících Jack Russelů byla například fenka Meg, která se dožila ve ve Velké Británii 25 let.

Také jorkširští teriéři jsou dlouhověkým plemenem. Britský Jack se dožil jen 25 let! Proč jen? Byl by možná překonal rekord, kdyby nepodlehl zraněním způsobeným jiným psem na vycházce.

Plemeno Jack Russel teriér patří mezi nejdéle žijící plemena. Zdroj: Ammit Jack / Shutterstock.com

Nejdéle žijicími psy jsou i čivavy

Také maličká čivava se dožívá velmi vysokého věku. Uznejte, že průměrných 17 roků je pro jiné psy absolutně nedostižným věkem. K jejich dlouhému životu také přispívá fakt, že trpí minimem genetických onemocnění. Oficiálně uznaným nejstarším žijící psem tohoto plemene je TobyKeith, kterému je 21 let. Čivavy se však hranici dvaceti let blíží až překvapivě často.

Čivava je oblíbená také pro své miniaturní rozměry. Zdroj: PITAKSUNTI / Shutterstock.com