Chování psů může být nejen zdrojem radosti, ale také starostí pro jejich majitele. Mezi časté zlozvyky patří žebrání o jídlo, konzumace odpadků nebo hlasité štěkání. Správná výchova a důslednost majitele jsou klíčové pro odnaučení tohoto nežádoucího chování. Seznamte se s několika tipy, jak se vyrovnat s těmito problémy a mít klidného a spokojeného psa.

S pejsky přichází nejen radost, ale také řada výzev spojených s jejich výchovou. Mezi nejčastější zlozvyky patří žebrání o jídlo a konzumace odpadků z koše. Toto chování nejen že je nepříjemné pro majitele, ale také může ohrozit zdraví psa. Zároveň štěkání a ničení věcí v domácnosti jsou zdrojem stresu nejen pro psa, ale i pro jeho majitele. Je však možné tyto zlozvyky psa snadno odnaučit a zajistit tak klidnější a harmoničtější soužití s našimi čtyřnohými přáteli.

Na video od k9-Kristin o tom, jak zbavit zvířata špatných návyků, se podívejte na YouTube:

Pojídání odpadků je u většiny psů běžné

Pes má často velký apetit a rád by si pochutnal na čemkoliv, co najde, včetně odpadků z koše. Tento zlozvyk může způsobit nejen žaludeční potíže, ale i otravu. Je důležité naučit psa povelům "fuj" a "dej", aby rozuměl, že nesmí jíst nalezené potraviny na ulici. Důslednost je klíčová, a pokud pes poslechne, měl by být motivován odměnou. V extrémních případech může pomoci i použití náhubku či vodítka na procházce.

Žebrání o jídlo není nic příjemného

Žebrání o jídlo je dalším častým problémem, který může být obtížné odnaučit, zejména u starších psů. Důležité je být důsledný a neodměňovat psa lidským jídlem. Pokud začne pes žebrat, měl by být poslán na své místo a nevšímat si ho, dokud nepřestane. Je také důležité nedovolit ostatním lidem, aby psa krmili bez souhlasu majitele, aby se nepodporoval v tomto chování.

close info Profimedia zoom_in Váš pes musí mít motivaci, aby plnil povely. Proto mu vždy, když uspěje, dejte jeho oblíbený pamlsek.

Pes doma štěká a ruší sousedy

Štěkání psa doma, zejména když je sám, může být stresující pro všechny zúčastněné. Postupné zvykání psa na to, že bude doma sám a nevěnování pozornosti jeho štěkání, může pomoci zmírnit tento problém. Důležité je také psa dobře vyvenčit před tím, než ho necháte samotného a nechovat se dramaticky při odchodu nebo návratu domů, aby se pes necítil výjimečně.

Zlozvyky jako žebrání o jídlo, konzumace odpadků a štěkání doma mohou být zdrojem stresu a problémů pro majitele psa. Je však možné je odnaučit pomocí důsledné výchovy a trpělivosti. Důležité je být konzistentní ve svých reakcích a neustupovat před chováním, které nechceme povolovat. S pravidelným tréninkem a podporou bude pes klidnější a vychovanější.

