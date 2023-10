Pořídit si čtyřnohého mazlíčka je velká zodpovědnost a skutečně velký krok. Psích plemen jsou stovky a každé má jiné povahové rysy, které byste rozhodně neměli ignorovat. Které plemeno vám bude tím nejlepším a nejláskyplnějším přítelem? Víme to.

Přemýšlíte nad tím, že si pořídíte štěně? Nestačí vybírat čtyřnohého člena rodiny jen podle vizuální stránky, ale také podle povahových vlastností. Některá plemena se hodí do rodin s dětmi více než jiná. Někteří psi jsou „nerváci“ a nevyznačují se příliš přátelskou povahou, zato v práci je na ně spoleh. Existují však ale také plemena, která jsou nejen oddanými partnery, ale pro něž budete doslova středobodem vesmíru.

Top desítka

Je úplně jedno, jak jsou velcí, jestli mají černou, hnědou nebo bílou srst. Jestli ji mají hrubosrstou nebo připomínají nadýchaný obláček. Vizuální vzhled toho o povahových vlastnostech jednotlivých plemen příliš neřekne. Jak si tedy ulehčit vybírání? Podívejte se na video na YouTube kanálu Animal Insider, kde vám představí hned desítku nejmilejších psích plemen:

Zdroj: Youtube

Něžný obr: irský vlkodav

Velký respekt budí nejen jeho vzhled, ale i jméno plemena. Přesto je irský vlkodav tím nejmilejším společníkem. Navzdory své mohutné kosterní stavbě, bývá něžný a opatrný. Svou smečku miluje jako nikdo na světě a bez pána je jako tělo bez duše. Kromě všech členů rodiny velmi dobře vychází i se zvířaty. Pokud tedy máte jiné domácí mazlíčky, irský vlkodav rozhodně nebude vyhledávat konflikty.

Zároveň je velmi bystrý a skvěle se učí novým pokynům. Pokud z vás ucítí zápal a zájem, odvděčí se. Jedinou vadou na kráse tohoto gentlemana s dobrým srdcem je právě jeho velikost. Kvůli ní stárne o poznání rychleji než jiná plemena, často trpí onemocněním pohybového aparátu a bolestmi, zejména v pokročilejším věku. Zároveň taky počítejte s tím, že velký pes hodně jí, tudíž se jeho strava může řádně prodražit.

close info Shutterstock zoom_in Irský vlkodav je mírumilovný nejen k lidem, ale i k ostatním zvířatům.

Chytrolíni s dobrým srdcem: border kolie

Mezi další plemena, která jsou něžná k dětem a pro svou rodinu by udělala takřka cokoliv, se ředí border kolie. Jsou to velmi chytří psi, kteří nemají potíž se naučit nejrozličnějším povelům. Skvěle zvládají agility a jsou velmi vitální. Pokud tedy hledáte milujícího psa, vhodného k dětem a jste velmi aktivní rodina, kolie rozhodně stojí za zvážení.

close info xkunclova / Shutterstock.com zoom_in Border kolie jsou velmi chytří a společenští psi.

Baset se drží při zemi

Skvělými společníky, kteří si nemusejí nic dokazovat, jsou baseti. Jsou to milující a vděční psi, kteří však nevyžadují pozornost za každou cenu. Nemusíte se tak bát, že by došlo ke kolizi v případě, že se vám narodí miminko a čtyřnohý kamarád začne žárlit. Díky naprosto klidné povaze basetů to v jejich případě opravdu nehrozí.

close info Shutterstock zoom_in Baseti mají velmi specifický vzhled, ovšem ten nijak neovlivňuje jejich skvělou povahu.

Silná dvojka: labrador a zlatý retrívr

Asi nikoho nepřekvapí, že mezi velké milovníky rodin a svých páníčků patří zlatí retrívři a labradoři. K dětem se skvěle hodí pro svou trpělivou a přátelskou povahu. Pokud jim dáte milující domov, stravu a místo, kde složí hlavu, budou těmi nejoddanějšími psy.

