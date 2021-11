Psí rasy nejvhodnější do malého bytu. Tihle milí psi budou šťastní i v garsonce

Co všechno si slibujete od pejska? Povaha, vzhled i velikost psa jsou vlastnosti, ve kterých si musíme udělat jasno. Platí to o výběru psa obecně, ale dvojnásob, pokud chceme mít čtyřnohého přítele v bytě. Podívejte se, kteří pejsci se osvědčili právě v bytech.

Který pejsek je nelepší do bytu?

Pes není jen živá hračka. To určitě vedeme všichni v patrnosti. Nezapomeňte, že i malý pejsek může být velmi aktivní a vyžadovat spoustu pohybu i od majitele. Pamatujte, že zdolávání schodů může některým rasám dělat obtíže a rozhodně záleží i na velikosti plemene. Do bytu často volíme menší psy, ale není to pravidlo. Zaleží také na tom, jakou povahu má pejsek a zda budou jeho chování dobře snášet i sousedé.

Plyšák do bytu i domku

Bišonek se vzhledem nejvíce podobá plyšové hračce, a tak trochu jí i je. Tento malý, sněhově bílý pejsek je známý nejen vzhledem připomínajícím obláček, ale také společenskou, zvídavou a nekonfliktní povahou. Je to pes veselý, inteligentní, učenlivý a hravý.

Bišonek patří k plemenům psů, kterým samota nesvědčí. Zdroj: DGLimages / Shutterstock.com

Sportovec i kliďas, kterému byt nevadí

Anglický chrt, známý také pod anglickým greyhound, je rozhodně jedním z větších plemen, která se hodí do bytů. Je to sice pes velmi rychlý a aktivní, takže potřebuje i dostatek pohybu, ale na druhou stranu dokáže být doma klidný a spavý. Krom potřeby pohybu, je to ale pes nenáročný, přátelský, inteligentní a svému majiteli oddaný.

Elegantní a nenáročný pes do bytu

Kavalír King Charles španěl je malý a přátelský pejsek, který je vždy velmi elegantní. Do bytu je vhodný nejen kvůli své mu pěknému vzhledu a drobné stavbě těla, ale také díky tomu, že to je skutečně mírumilovný pejsek, milující společnost a zábavu.

Kavalír King Charles španěl je skvělý společník s jemným výrazem. Zdroj: Eve Photography / Shutterstock.com

Miláček buldok

Buldoci nepatří ke krasavcům ve své váhové skupině, ale zato jsou to legrační, hraví a minující psi, kteří mají srdce na pravém místě. Bydlení v bytě jim není na překážku, hlavně když budou mít celou smečku po hromadě..

Žádný byt není malý pro čivavu

Čivava je nejmenším plemenem vůbec, a proto je jasné, že se vejde do každého příbytku. Někoho sice může odradit protivně poštěkávání, ale není pravidlem, že by byly čivavy nepříjemné a hlučné. Jsou nebojácné a svoji velikost rozhodně kompenzují obranářským instinktem, který bychom spíš čekali u většího plemene. Čivavy jsou hravé, mají rády společnost, jsou roztomilé i přátelské.

Chcete opravdu maličkého pejska? Mohl by vás zaujmout i trpasličí pinč či pražský krysařík. Maličcí, ale nebojácní pejsci se spíš hodí do domácnosti bez dětí a ke zkušenějším chovatelům.

Pražský krysařík je droboučký obranář Zdroj: Labrador Photo Video / Shutterstock.com

Do bytu si pořiďte hladkosrstého teriéra

Jack Russel teriér je malý, hladkosrstý a akční pejsek. Někteří ho mají za nezbedného rošťáka, ale musí tomu tak vždycky být. Pokud se mu budete věnovat, stane se oddaným členem rodiny. Je to temperamentní atlet, který se stane parťákem vám i širší rodině.

I jiní teriéři se hodí do bytu. Pokud máte radši chlupáče než hladkosrsté pejsky, pak by vám mohl zaujmout skotský teriér nebo west white highland teriér. Jsou oba drobní fešáci s hravou povahou, kteří jsou ale milý a hodní k dětem.

Jack Russell teriér může být dobrý psí parťák do bytu. Zdroj: Olena Antonenko / Shutterstock.com

Jezevčík zvládne byt, ale pozor na schody

Jezevčík se díky své velikosti také dobře hodí do bytu, ale dejte si pozor na zdolávání schodů. Je to ale jinak pejsek nenáročný, i když ne uplně vhodný k dětem. Můžete si vybrat mezi několika variantami, které se liší ve velikosti, délce srsti i její barvě. Ne všichni jezevčíci vypadají jako Jonatán z Macha a Šebestové.

Hlavně starší jezevčíci nezvládají dobře chůzi po schodech. Zdroj: Tatiana Dorokhova / Shutterstock.com

