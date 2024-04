Máte rádi zvířata, která jsou přítulná, a budou se s vámi chtít mazlit celý den? Do seznamu těch nejmazlivějších zvířat patří kupodivu i potkani nebo vietnamská prasata. Podívejte.

Každý od svého mazlíčka potřebuje něco jiného. Někteří lidé chtějí ochránce a trhače, jiní například nenáročné zvíře, které je gaučovým povalečem, a někdo zas mazlíčka, který se bude chtít stále tulit a poskytne vám emoční oporu. Na prvním místě je samozřejmě pes, ne nadarmo se mu totiž přezdívá přítel člověka. Další zvířátka byste ale možná na tomto seznamu nečekali. Jaká to tedy jsou?

Video o neobvyklých mazlíčcích najdete na Youtube kanále Domácí mazlíčci-DIY, vlogy, zajímavosti:

Nejmazlivější zvířata

Vietnamské prase na první pohled moc mazlivě a přítulně nevypadá. To ale neznamená, že to není v jeho povaze. Možná byste to nečekali, ale vietnamská prasata jsou velice inteligentní, společenská, ale hlavně i přátelská. Velice ráda si hrají a pozitivně reagují na doteky. Nejvíce je potěšíte drbáním na bradě a zádech. Jsou v podstatě jako psi, jen poněkud větší a objemnější. Pokud si vietnamské prase budete chtít pořídit domů, je důležité, abyste zvířátku poskytli dostatek místa a stínu, na to si čuníci potrpí.

Vietnamské prase je obrovský mazel. Nemá žádný problém s doteky a dobře na ně reaguje. Nejvíce se mu zavděčíte, když ho budete drbat na bradě a zádech.

Dalším velice přítulným a neuvěřitelně rozkošným zvířetem je veverka létavá. Pokud žijete v bytě, který nezvládne hravost vietnamského prasete, nemějte starosti. Veverka létavá je malý tvor, který se živý červy a larvami. Jsou velice hravé a rády šplhají, jejich domovina jsou totiž koruny stromů v Austrálii. Je třeba, aby tyto čilé veverky měly vždy co dělat. A co je nejdůležitější, milují mazlení a fyzickou náklonnost.

Malé objímací stroje

Pokud nejste na exotická ani velká zvířata, dalším extrémně mazlivým tvorem je potkan. I když se vám při myšlence na potkany pravděpodobně jako první vybaví kanály a mor, není to vždy charakteristika tohoto zvířete. Domestikovaní potkani jsou velice inteligentní a mají mazlivou a hravou povahu. Pokud se o ně budete dobře starat, odmění vás věrností a láskou.

Potkan, i když se to možná nezdá, je velice hravý, inteligentní a přítulný mazlíček. Bude vám věrný a svou lásku vám bude dávat najevo mazlením.

Posledním mazlivým tvorem je morče. Vzhledem k tomu, že je morče za normálních okolností spíše kořistí, může jeho povaha být ze začátku bázlivá. Jakmile ale budete na morče hodní a budete se o něj starat, získáte si jeho důvěru. Morče se rázem promění v neuvěřitelně přítulného a věrného přítele. Když člověku důvěřuje, má velice hravou povahu a rádo se tulí.

