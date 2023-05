5 nejmenších psích plemen na světě: Některá se vejdou do šálku na čaj! Podívejte

Pes je odjakživa nejlepším přítelem člověka a psi jsou u nás velmi oblíbení. Není divu, mít domácího mazlíčka činí lidský život veselejším a má velmi příznivý vliv na zdraví a na psychiku. Chtěli byste si psa pořídit, ale bojíte se, že byste pro něj neměli dostatek místa? Pořiďte si jedno z nejmenších plemen na světě! Která to jsou?

Psích plemen je nepřeberné množství, nejrůznějších velikostí, povah a podob. Pořídit si domácího mazlíčka je velký krok a rozhodně by se měl předem dobře rozmyslet. I když je každý pes originál, vyplatí se nastudovat si něco o povahových rysech plemen, která jsou nám sympatická. Ne každé plemeno musí vyhovovat budoucímu páníčkovi povahově, aktivitou nebo třeba velikostí a typem srsti.

Kapesní parťáci

Odhodlání vás nepustilo, ale problém spočívá v prostoru, který můžete novému chlupatému přírůstku do rodiny poskytnout? Nezoufejte! Existují i velmi malá plemena, která potřebují domov. Která to jsou?

Podívejte se na video:

Výhodou malých plemen je jejich „skladnost". Díky maličkému vzrůstu si můžete jejich společnosti užívat prakticky kdekoliv. Rozhodně bude jednodušší je s sebou vzít třeba na dovolenou nebo na několikadenní výlet, než plemena větší. Zároveň je můžete vzít do speciální tašky a nenechávat je doma o samotě.

Veselý parťák

Jedním z nejoblíbenějších malých plemen je ruský toy. Název plemene nemůže být příléhavější. Jedná se o skutečnou hračku v psím kabátě. Toy je velmi přátelské plemeno, veselé, ale je také nezbytné počítat s tím, že ač je malý, je velmi aktivní a aktivitu bude od své nové rodiny také vyžadovat. Ruský toy patří mezi mladší plemena a vznikl v Rusku v roce 1958. I díky své velikosti není maličký toy zatížený degenerativními nemocemi. Je skvělý hlídač, navzdory své velikosti není bázlivý a nezapře v sobě teriéra.

Pražský krysařík je nejmenším českým plemenem. Zdroj: Shutterstock

České národní plemeno

Snad nejlepší volbou mezi maličkými plemeny je pražský krysařík. Jedná se o nejmenší a zároveň nejstarší české národní plemeno a je tu hned několik důvodů, proč mu dát šanci. Nevadí mu byt ani zahrada, v menších prostorech se dokáže adaptovat stejně dobře, jako v těch větších. Je velmi činorodý a hlavně učenlivý, jistě nepatří mezi hloupé psy. Svou rodinu bezmezně miluje a dokáže vystát i ostatní domácí mazlíčky. Jen drobné hlodavce před ním raději schovejte, své lovecké pudy nezapře.

Nejmenší mezi malými

Vůbec nejmenší plemeno na světě jsou čivavy. Ačkoliv mohou vypadat jako bázlivá a trochu nemotorná stvoření, nenechte se mýlit. Čivavy jsou velmi učenlivé a inteligentní. Pokud zvolíte milující výchovu plnou odměn, odvděčí se vám nesmírnou láskou, věrností a učením. Pevná ruka na ně příliš neplatí.

Teriér dokáže být v některých ohledech velmi urputný společník. Zdroj: Shutterstock

Tvrdohlavý teriér

Mezi vůbec nejoblíbenější malá psí plemena patří jorkšírský teriér, který nejde pro tvrdohlavé chování daleko. Přestože je spíš svéhlavička a s příkazy a zákazy si starosti nedělá, je to oddaný společník. Je vhodný pro aktivní rodinu. Pamatujte však na to, že si rád povídá, hlídá a kde co oznamuje svému okolí vytrvalým štěkotem.

Pomeranian neboli trpasličí špic

Je také známý jako pomeranec a patří do skupiny špiců. Je to živý, inteligentní a zvědavý pes, který svým vzhledem připomíná plyšovou hračku. Pomeranian bývá velice vnímavý a aktivní, což z něj dělá vhodného společníka pro rodiny, páry i jednotlivce. Obvykle je velmi přátelský, milující a oddaní svým majitelům. Průměrná výška tohoto plemene se pohybuje mezi 15 až 28 centimetry v kohoutku. Pomeranian váží jen něco mezi 1,8 až 3,5 kilogramy, přičemž fenky obvykle bývají menší než psi. Mají bohatou a huňatou srst, která vyžaduje pravidelnou péči a údržbu.

Existují i obzvlášť malé druhy těchto psích plemen, takzvaní "teacup" neboli šálek čaje, kteří jsou ještě menší než průměr. Pamatujte ale, že takoví pejsci mohou být přešlechtění, k čemuž se vážou i jejich četnější zdravotní problémy.

