Uvažujete o pořízení dalšího člena vaší rodinné smečky? Ještě než se k tomu odhodláte, měli byste si důkladně promyslet, co vlastně od budoucího psího miláčka chcete a co mu můžete dát. Každopádně existuje několik plemen, s nimiž takzvaně nemůžete šlápnout vedle.

Mezi nejoblíbenější psí rasy napříč celým světem patří labradorský retrívr. Není divu, protože jde o neobyčejně přátelského tvora s poměrně vysokou inteligencí, kterou s velkou radostí používá. Bude mít tedy radost z každého kousku, který ho naučíte, stejně jako vy budete mít radost z jeho pokroků.

Video od AnimalWised vás provede seznamem dalších oblíbených psích plemen:

Zdroj: Youtube

Labrador se přizpůsobí

Navíc se labrador velmi ochotně přizpůsobí chodu rodiny, kde bude respektovat malé děti stejně jako dospělé. Chápe však, že dítě neumí to, co on sám a chová se k němu velmi ohleduplně. To také u mnoha chovatelů rozhoduje.

Chcete mít doma hlídače, který do domu nikoho nepustí? Pak bude potřeba, abyste si k labradorovi pořídili ještě jedno zvíře, které se o to postará. Většina labradorů bude totiž z návštěvy nadšená (a je mu jedno, jestli jste toho člověka pozvali, nebo přišel nečekán v době, kdy nejste doma).

Čivava překvapuje na každém kroku

I když je labrador úžasný pes, do malého bytu se opravdu nehodí. Tam potřebujeme trochu “skladnější” zvířátko, například čivavu. O těch se často říká, že jsou jen vzteklé a nic se nenaučí, ale opak je pravdou.

V malém čivavím tělíčku totiž koluje krev a bije srdce hrdiny, který se bude snažit vás ochránit i rozesmát. Jsou schopny naučit se poměrně hodně povelů, a když se jim jejich chovatel dostatečně věnuje, vychová z nich vynikající parťáky do nepohody. Někdy mohou být ostřejší ve chvíli, kdy se k nim lidé nechovají dobře, proto pozor na děti, které nemají se psy zkušenosti.

close info Artush / Shutterstock.com zoom_in Chcete-li psa, který bude vypadat, ale také se chovat jako štěně po většinu svého života, pořiďte si jorkšíra.

Malý, ale šikovný

Podobně jako čivava se do bytu hodí také jorkšírský teriér. Tohle malé chlupaté zvíře sice vypadá jako klasický “gaučák”, ale skutečného teriéra v sobě nezapře. Jste aktivní rodina, která za víkend nachodí opravdu hodně kilometrů? Věřte, že váš jorkšír vám bude s přehledem stačit a ještě se podívá na pole, co je nového v oranici.

Chcete pejska ke staršímu člověku? Pro jorkšíra to také nebude velký problém. Pokud s ním někdo dojde párkrát za den na menší procházku, bude také spokojen.

Navíc jde o plemeno s tak velkým srdcem, že se do něj vejde láska pro každého, kdo se v rodině objeví. Oplátkou vyžaduje pozornost a vědomí, že i on je milován. Nudit se s ním nemůže vůbec nikdo, stačí chvíli pozorovat jeho hru a budete mít hned lepší náladu.

Veselý kudrnatý kamarád

Kdo by toužil po kudrnatém chlupatém kamarádovi, může si vybrat pudla. Také toto plemeno je velice inteligentní a učenlivé. Pudlíci všech velikostí budou svoje chovatele bavit nevídanými kousky, které za pochvalu a pro potěšení přihlížejících budou ochotně provádět v každou vhodnou (i nevhodnou) chvíli.

Až do vysokého věku zůstávají hraví a hodí se dokonce i pro psí sporty, i když bychom to do nich na první pohled možná neřekli. Navíc – stejně jako výše zmiňovaní jorkšíři – nelínají, což je dobrá zpráva jak pro alergiky, tak i pro ty z nás, kteří se snaží v domácnosti udržet pořádek.

Vypadá nebezpečně, ale bude vás milovat

Mezi nejoblíbenější psí rasy patří také zvířata, z nichž sálá respekt opravdu na velkou vzdálenost. Řeč je o bulteriérovi, kterému udělala špatné jméno bojová historie. Jde ale o psa, který doslova posunul slovo věrnost na mnohem vyšší úroveň.

Jestliže byste chtěli parťáka, který pro vás nasadí život a rozhodně nikoho z rodiny nenechá na holičkách, pak bude bulteriér tou pravou volbou. Pořiďte si jej ale jen v případě, kdy si budete jisti dostatkem času, jenž budete moci věnovat jeho opravdu pečlivé výchově. Jen tak z něj získáte to nejlepší, co může toto plemeno nabídnout.

Každý pes je kamarád

Vybrali byste si z tohoto výčtu? Možná ano, a pokud ne, je na výběr tolik plemen, že bude stačit prozkoumat jejich vlastnosti, zhodnotit vlastní možnosti a nemůžete minout správnou volbu. Vždyť, jak říká známé rčení, pes je jediná láska, kterou si můžeme koupit.

Zdroje: wagwalking.com, www.akc.org, www.marketwatch.com