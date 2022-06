Nejošklivější psí plemena: Tato jsou tak škaredá, až jsou hezká

Někteří psi jsou natolik roztomilí, že je možné se do nich zamilovat takřka na první pohled. Pak je tady ale další skupina těchto čtyřnohých chlupáčů, kteří ve většině případů na první dojem spíše děsí nebo v lidech vyvolávají lítostivý smích. Přestože existuje několik psích plemen, která jsou obecně považována za ta nejošklivější, mají tito pejsci něco do sebe. Nejenže jsou svým vzhledem zvláštně roztomilí, ale mají také dokonalé vlastnosti.

Zdroje: wikidog.cz, primanapady.cz, topky.sk

Nad zlatými retrívry, jorkšírskými teriéry anebo bišonky se většina lidí okamžitě rozplývá a nemůže se nabažit jejich roztomilosti. U takového mexického naháče či bruselského grifonka ale nastává naprostý opak.

Přestože je každý pes krásný svým způsobem, existuje zkrátka několik ras, které na první dobrou budí spíše hrůzu a nepochopení nad tím, jak si někdo právě takového mazlíčka mohl pořídit. Jenže právě pejsci, kteří nemají na to, aby se stali krály či královnami krásy psí říše, jsou roztomilí svou ošklivostí. A co víc, kolikrát jsou svému páníčkovi věrnější než jiná plemena.

Bruselský grifonek

Bruselský grifonek si získá srdce mnohých. Zdroj: Shutterstock

Plemeno vyšlechtěné v Belgii je přesně tím typem psa, který je tak ošklivý, až je krásný. Svým vzhledem podle mnohých připomíná malou opičku a při delším zkoumání lze přijít na to, že je skutečně neuvěřitelně roztomilý. A nejen to. Bruselský grifonek je i skvělým společníkem, dokonale se hodí k dětem a má tendence zamilovat se do všech osob v domácnosti. Kromě toho je velmi chytrý a poslušný. Rychle se učí povelům a rád si hraje.

Anglický bulteriér

Malé oči a protáhlý obličej u anglického bulteriéra může děsit. Zdroj: Shutterstock

Anglický bulteriér na první pohled mnohé spíše děsí. Svým protáhlým obličejem na spoustu lidí může působit tak, že snad ani není z tohoto světa. Nenechte se ale zmást jeho zvláštním vzhledem. Anglický bulteriér je velkým milovníkem lidí a tuze rád svému páníčkovi svou lásku dává najevo. Na druhou stranu je ale poměrně nesnášenlivý k ostatním psům, se kterými často začíná rvačky.

Mexický naháč

Mexický naháč sice moc krásy nepobral, zato je ale věrný a oddaný. Zdroj: Shutterstock

Jedním z nejošklivějších psů je podle některých mexický naháč. Jak jeho název napovídá, je tento pejsek takřka holý. Díky tomu je ale skvělou volbou pro ty, kteří jsou na zvířecí chlupy alergičtí. Co ale pánbůh vzal mexickému naháčovi na vzhledu, to mu přidal na jeho povaze. Tito psi jsou jedni z nejvěrnějších, skvěle se hodí i k malým dětem, nevyhledávají konflikty a dožívají se dlouhého věku. Netrpí totiž takřka na žádné nemoci.

Čínský chocholatý pes

Čínský chocholatý pes je nesmírně hodný. Zdroj: Shutterstock

O první místo v ošklivosti by s mexickým naháčem bojoval pravděpodobně i čínský chocholatý pes. Tomuto chudáčkovi jeho vzhled poměrně dost škodí, neboť právě ten stojí za tím, proč si spousta lidí pořízení tohoto miláčka raději rozmyslí. Je to ale velká škoda. Čínský chocholatý pes je totiž neuvěřitelně hodný, rád se mazlí a hlavně je opravdu věrný.

Irský vlkodav

Péče o irského vlkodava je finančně náročná. Zdroj: Shutterstock

Irský vlkodav budí hrůzu zejména svými obřími rozměry. Bývaly doby, kdy byl mezi lidmi i navzdory své velikosti poměrně dost oblíbený, jeho popularita ale v posledních letech klesá. I když je dokonalým společníkem, je nekonfliktní a věrnost je u něj na prvním místě, péče o něj je finančně dost náročná. Aby totiž tenhle pejsek mohl dobře růst, vyžaduje hromadu kvalitní stravy, což se pochopitelně prodraží. Kvůli své velikosti se navíc potřebuje pohybovat ve velkém prostoru.

Přestože jsou všechny zmíněné rasy řazeny k těm nejošklivějším, dosud se žádné z nich pravděpodobně nepodařilo překonat ošklivost křížence činského chocholatého psa a čivavy se jménem Yoda, který v roce 2011 získal ocenění nejškaredějšího psa na světě. No, posuďte sami.