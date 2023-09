Všechna zvířata zrovna neaspirují na mazlíčka roku. Některá jsou svým zjevem tak ošklivá, že patří mezi ta nejošklivější na světě. Která to jsou?

Příroda je krásná, ale také velmi rozmanitá. Žijí v ní zvířata všech tvarů a velikostí, a to od těch roztomilých až po ty děsivé. Pak jsou tu ještě některé druhy, které se prostě nedají popsat jinak než jako ošklivá. Svým vzhledem u někoho možná vyvolají úsměv nebo i smích, ale přesto si zaslouží naši pozornost. Která zvířata se řadí mezi nejošklivější?



Na 10 nejošklivějších zvířat se můžete podívat v tomto videu z YouTube kanálu Mojo:

Zdroj: Youtube

Kondor kalifornský

Přestože je toto zvíře na prvních příčkách co se týká nehezkého vzhledu, jedná se o jednoho z nejvzácnějších ptáků na světě. Dokonce hrozilo jeho naprosté vyhynutí. Na konci 20. století žilo na světě pouze osm kalifornských kondorů. Momentálně je jich ve volné přírodě něco přes 200 kusů, ale jejich populace je stále kriticky ohrožená.

close info Profimedia.cz zoom_in Kondor kalifornský. Jeho obrovské rozpětí křídel je ohromující, a to 2,5 až 3 metry.

Kondor kalifornský je největším suchozemským ptákem Severní Ameriky a je celý černý s bílým pruhem na spodní straně křídel. Má lysou, vrásčitou, pestře zbarvenou hlavu a krk uzpůsobený k mrchožroutství. Hlava je nažloutlá až jasně červená. Jeho obrovské rozpětí křídel je ohromující, a to 2,5 až 3 metry. Váží něco kolem 7 až 11 kg. Tento druh kondora drží ještě jedno prvenství, a to je délka věku, může se dožít až 50 let.

Ksukol ocasatý

Ksukol ocasatý je vzácná samotářská poloopice žijící na ostrově Madagaskar. Místní domorodci ji zde nazývají Aje aje nebo také “noční datel”. Zvíře dlouho neuměli odborníci zařadit, a tak se mělo za to, že se jedná zvláštní madagaskarskou veverku. Později byl ksukol řazený k hlodavcům, díky podobnosti zubů. Od roku 1957 se dostal mezi lemury.

close info Profimedia.cz zoom_in Ksukol ocasatý. Místní domorodci ji zde nazývají Aje aje nebo také “noční datel”.

Má výraznou rozcuchanou srst, vypouklé oči, neustále rostoucí řezáky a značně přerostlé uši. Proto se řadí k nejošklivějším primátům. Přispívá k tomu i jejich neobvykle dlouhý kostnatý prostředníček, který jim slouží jako jistý průzkumník. Ksukol si jím poklepává na větve, naslouchá ozvěně a podle toho si vybere, kde se prokouše ke své hmyzí potravě.

Krtek hvězdonosý

Toto zvíře je opravdu jedno z nejpodivnějších savců na celé planetě. Odborníci ho studují už více než 25 let a stále se o něm neví naprosto všechno. Jeho vzhled je značně nehezký a přispívá k tomu hlavně jeho prazvláštní nos.

close info Profimedia.cz zoom_in Krtek hvězdonosý. Jeho nos se skládá z 22 masitých chapadel.

Skládá se z 22 masitých chapadel pokrytých více než 25 000 maximálně citlivými receptory, které zvířeti pomáhají v podzemí hledat a dělat si cestu a zdatně lovit potřebnou kořist. Nos tedy funguje současně jako čichový i hmatový orgán.

Při hledání po kořisti narazí často ve svých chodbičkách na vodu, která tohoto krtka nijak nerozhází, neboť výborně a obratně plave. Pod vodou vypouští bubliny vzduchu a pak je zase pohltí.

Zdroje: www.novinky.cz, www.kabinetkuriozit.eu. www.ct24.ceskatelevize.cz