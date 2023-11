Rčení, že je pes nejlepším přítelem člověka, je poměrně známé. Některá plemena však patří svým zjevem a chováním i mezi ta nejroztomilejší. Kteří psi jsou to konkrétně?

Patříte mezi mazlící typy a milujete roztomilost? Jestliže uvažujete o tom, že si domů pořídíte psa a chcete doslova propadnout jeho líbeznému zjevu, poradíme vám, kterou rasu si opatřit. S těmito plemeny opravdu nesáhnete vedle a počítejte s tím, že se s vámi váš budoucí miláček nebude chtít přestat mazlit. Jaké psy si tedy opravdu zamilujete na první pohled?

Welsh Corgi Pembroke

Jestliže chcete mít doma opravdu naprosto nejroztomilejšího psa, měl by to být cordi se svými typicky krátkými končetinami a značnou dávkou inteligence. Tato rasa je velice hravá a rozpustilá a miluje přítomnost dětí. Na tyto psy je spoleh, a dokonce zvládají i hlídací funkci. Je to pes, který vás bude chtít vždy ochránit.

close info Vera Reva / Shutterstock.com zoom_in Welsh Corgi Pembroke je roztomilý nejen jako štěně, ale i ve vyšším věku.

Vychází to z jejich genové výbavy, dobré reflexy a hlídání má totiž corgi v povaze, typově se řadí mezi pastevecké psy. Připravte se tedy i na to, že potřebuje dostatek pohybu a pozornosti. Přestože má krásnou a delší načechranou srst, nevyžaduje tolik pozornosti jako jiná plemena. Zcela postačí, když ho občas důkladně pročešete.

Bígl

Dalším plemenem, kterému vzhledem k jeho roztomilosti naprosto propadnete během pár vteřin, je bígl. Je to dáno nejen jeho vizáží, ale i schopnostmi. Jedná se o perfektní lovce díky jejich výborné čichací výbavě, ale bígl má i dokonalý sluch. Jeho dlouhé uši totiž víří smítka a částice směrem k jeho čumáku, který tak může mnohem lépe vyhodnocovat pachové vjemy.

Bíglové jsou vlastně roztomilí i v pozdním věku, jelikož si zachovávají svou štěněcí vizáž. Typické jsou pro ně dlouhé klimbající uši a velké hnědé oči. Mají velice přátelskou povahu, a proto jsou vhodní do rodin s malými dětmi. Zástupci tohoto plemene milují procházky a zapojení do jakékoliv aktivní hry. Bíglové jsou často také využíváni jako terapeutičtí psi, a to pro svůj vnitřní klid, který umí zachovat i ve stresových situacích.

Pomeranian

I toto plemeno je původem pastevecký pes, a proto vždy ochraňuje svou smečku. Má poměrně silné sebevědomí, může tedy někdy působit poměrně namyšleně. Jeho silná mysl vychází z původu, dříve byl běžně využívaný jako tažný pes, který dokázal zvládnout masivní saně i v obtížném terénu. Kdysi totiž tento druh psa běžně dosahoval váhy i kolem 15 kg a byl obalený pevnou svalovinou.

Současní moderní pomeraniani jsou velmi láskyplní, ale potřebují pravidelný výdej energie, který udrží jejich tvrdohlavost na uzdě. Jsou velmi chytří, bystří a vnímaví, ale stejně tak zvědaví. Dají se jednoduše vycvičit a jsou ideální na mazlení, které bezmezně milují. Mají velice příjemnou hebkou srst na dotyk, o níž je potřeba pravidelně dbát.

close info Lukas Maverick Greyson / Shutterstock.com zoom_in Francouzský buldoček vás svou roztomilostí doslova pohltí.

Francouzský buldoček

V tomto případě, co se týká roztomilosti, také nesáhnete vedle! Původně byli francouzští buldočci vyšlechtěni jako drobní „regulátoři“ teploty pro dělníky, kteří pracovali v chladných prostorách. Když jim při práci seděli na klíně, udržovali tak nejen jejich pohodlí, ale dodávali jim i potřebné teplo. Tulení mají prostě v krvi! Jedná se o velice věrné psy, kteří skvěle vychází nejen s dětmi, ale i ostatními domácími zvířaty.

Buldoček je často skvělým řešením pro lidi žijící ve městech, protože je ideální do menších bytů. Jeho roztomilý vzhled je nepřehlédnutelný, což podtrhuje nejen jeho krátký čumák, ale i poměrně velké netopýří uši.

