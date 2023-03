Nejsilnější psí plemena na světě: Tyhle psy neutáhne ani pár volů!

Někdo si pořizuje psího přítele na mazlení, jiný zas pro jeho sílu. Víte, která plemena psů patří mezi ta nejsilnější?

Zatímco některá psí plemena jsou malá a přítulná, existují i mnohem větší, silnější a agresivnější plemena. Byla vyšlechtěna k ochraně dobytka, majetku či k boji. Pojďte se podívat na psy, kteří se řadí k těm nejodvážnějším, nejneústupnějším a nejsilnějším.

Více o nejsilnější psích plemenech na světě se dozvíte na následujícím videu:

Americký buldok

Jedná se o silného atletického psa, který má přes relativně malý rozměr obrovskou sílu. Vyznačuje se vytrvalostí, obratností a velkým smyslem pro přátelství. Americký buldok má poměrně široký hrudník, svalnaté tělo, velkou hlavu a široká ústa.

Historicky byli vyšlechtěni jako užitkoví psi pro práci na farmě, včetně hlídání farmy a dobytka. Původně byli buldoci ve své rodné zemi také pomocníky při porážce velkých zvířat a značně ulehčovali práci řezníkům, kdy dokázali zakousnout i velkého býka.

Rotvajler patří k velmi silným plemenům. Zdroj: Elzloy / Shutterstock.com

Rotvajler

Toto robustní pracovní plemeno s velkou silou pochází z mastifů římských legií. Původem je z jižního Německa, kde byl ve 30. letech 19. století vyšlechtěn jako honácký a hlídací pes. Pokud nejsou správně vycvičeni, jsou agresivnější, silnější a nebezpečnější než například pitbulové.

Jedná se o jednoho z nejčastěji používaných bojových plemen psů, a to nejen díky své síle a síle skusu, ale i pro svou zarputilost a neústupnost. Pokud však dostane rotvajler správný výcvik a výchovu, je velmi klidný a sebevědomý.

Německá doga

Německá doga je výborný obranný a hlídací pes, ale i skvělý společník. Kdysi se používala hlavně k lovu velkých savců a jako bojový pes. Německá doga patří vůbec k největším psím plemenům na světě a je silná a svalnatá. Má štíhlou a dobře stavěnou postavu. Představitel tohoto plemene je dokonce zapsán i v Guinnessově knize rekordů a je jím pes Giant George s kohoutkovou výškou 109 cm.

Tento aristokratický pes patří také k těm nejsilnějším plemenům a je schopen do roztrhání těla vydržet v jakékoliv nelítostné bitvě až do dna svých neutuchajících sil. Německé dogy měl v lásce jeden z nevýznamnějších politiků 19. století, Otto von Bismarck. Dokonce s jejich chovem začal dávno před uznáním prvních standardů plemene a věnoval jim šedesát let svého života.

Novofundlandský pes je skvělým vodním záchranářem. Zdroj: Dmitriy Kuzmichev / Shutterstock.com

Novofundlandský pes

Charakteristickým znakem tohoto psího plemena je především síla a vytrvalost. Jeho název pochází od místa původu a tím je kanadský ostrov v Atlantiku Newfoundland. Říká se, že psi tohoto plemene jsou silní jako medvěd a plavou jako ryby.

„Novofundlanďan“ je totiž známý svou láskou k vodě, je velmi odolný proti nepřízni počasí a nevadí mu ani extrémní klimatické podmínky jako bouře, sníh a mráz. Velmi často pomáhá rybářům a námořníkům, kdy jsou mimo jiné využíváni i jako silní tažní psi, kteří jim pomáhají vytahovat na břeh z vody těžká břemena a čluny.

