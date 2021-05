Nejvychytralejší a nejhůře vychovatelná psí plemena

Pejsek do každé domácnosti! Češi jako kdyby se tímhle heslem řídili. Pořídit si ale čtyřnohého miláčka není jen tak. Důkladně zvažte pro a proti. Existuje totiž nespočet plemen, které vám že života udělají peklo.

Bígl

Říká se, že bígla nevychováte, ani kdybyste měli v ruce bič. Pejsek je to sice roztomilý, ale s pořádně tvrdou palicí. Nedá se pomalu naučit ani sedni, natož ke mně nebo lehni. Bíglovi jsou opravdu všechny pokyny na honu vzdálené. Nejraději by byl, kdyby nemusel nic. Pokud si chcete pořídit psa, na bígla raději zapomeňte.

Říká se, že bígla nevychováte, ani kdybyste měli v ruce bič Zdroj: kobkik / Shutterstock.com

Český strakatý pes

O českém strakatém psu se ví, že je to pes do rodiny. To nikdo nepopírá. Problém ale je, že tohle plemeno potřebuje opravdu velikou zahradu, jinak je nešťastné. V bytě se vám strakáč ukouše nudou a nebudete vědět, co s ním. Pes je to velmi chytrý, ale těžce ovladatelný.

Border kolie

Border kolie je bezesporu velmi živá. Říká se o ní, že je celý život štěnětem. Nejraději by aportovala až do smrti. I ona však patří mezi těžko vychovatelná plemena. Nosit míček se naučí hned ale to ostatní jí dělá trochu problém.

Border kolie je bezesporu velmi živá Zdroj: dezy / Shutterstock.com

Dalmatin

Kdo by nechtěl doma dalmatina? Asi každý. Pes známý z filmů má velmi sošné tělo a majitelé s nimi rádi jezdí na výstavy. Plemeno je to původně z Chorvatska. Pokud chcete, aby z něho byl slušný pes, musíte jeho výcvik brát vážně. Dalmatin potřebuje obzvlášť pevnou ruku, jinak má tendenci dělat si co chce.

Knírač

Stejně jako dalmatin, i knírač potřebuje pevnou ruku. V minulosti hlídal povozy s koňmi a právě proto je zvyklý tolik štěkat. Nečekejte, že se v průběhu let zklidní. Tomuhle pejskovi energie zkrátka nikdy neubývá. Jakožto teriér potřebuje hodně pohybu, jinak zlobí.

Stejně jako dalmatin, i knírač potřebuje pevnou ruku Zdroj: Frank11 / Shutterstock.com

Akita

Akita je nádherný, výstavní pes, kterým se můžete pyšnit v parku, ale jakmile ho pustíte z vodítka, je dost možné, že už nikdy nepřiběhne. Byť je předchozí věta psána s nadsázkou, pravda je taková, že akita je těžko ovladatelný pes. V rodině uznává jen jednoho vůdce smečky.

