Láska bez podmínek, oddanost, ale i zábava. To všechno očekáváme od našich psích přátel. Některá plemena jsou ale přece jen o poznání akčnější než jiná, proto je potřeba dobře vybírat podle podmínek a možností chovatele. Kteří pejsci vás pravděpodobně nenechají příliš zahálet?

Kdo chce pejska, který bude celý den ležet na pelíšku a dojde se jen krátce vyvenčit, bude pravděpodobně přemýšlet o mopsovi, buldočkovi nebo třeba klidném pekinézovi. Ti se výborně hodí pro starší lidi nebo pro ty, kteří jsou více pracovně vytíženi. Jestli si ale chcete se psem užít pohyb a zábavu, podívejte se po docela jiných plemenech. Ale pozor – mnozí aktivní psi mají také svoji vlastní hlavu a budou chtít rozhodovat sami za sebe, pokud nebudete dostatečně důslední v jejich výchově, jinak se budete mnoho let bezmocně potýkat s těžko ovladatelným "velitelem smečky".

Podívejte se na kousky, jimiž některá plemena dokáží svým majitelům přidělat starosti. Podělí se o ně na youtube Welfare Of Dogs:

Zdroj: Youtube

Energický Jack Russel teriér

Chcete opravdu energického psa s neuvěřitelnou výdrží, který bude navíc ještě velmi inteligentní? V takovém případě bude velmi dobrou volbou Jack Russell teriér. Houževnaté a zvědavé zvíře, které nepohrdne žádným novým dobrodružstvím, zvlášť je-li spojeno s možností lovu, vás zaměstná na dlouhé hodiny denně.

Právě touha lovit ale může psa i jeho chovatele přivést do nepříjemné situace, jestliže nebyla výchova dovedena do dokonalosti. Jakmile nebude mít “Jack” dostatek stále nových podnětů, musí se chovatel připravit na to, že si je bude hledat sám. A bude mu přitom jedno, jestli jste za ty vyhrabané rostlinky dali třeba i tisíce.

I border kolie umí zazlobit

Dalším z velmi aktivních a bezesporu neobyčejně inteligentním plemenem psů je border kolie, které jsou schopny poměrně snadno se naučit neuvěřitelné kousky, jsou velmi vhodné k výcviku agility a užijete si s nimi opravdu hodně legrace.

Stejně jako Jackové potřebují také stále dostatek nových vjemů, jinak je jejich bystrost bude nutit vyvádět nejrůznější neplechy. Trestat je za to by ale byla chyba, protože problém by měl chovatel hledat u sebe. Border kolii si zkrátka může odpovědně pořídit jen člověk, který na ni bude mít čas, výdrž psovi se věnovat a opravdu svého čtyřnohého přítele milovat.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Bígl je veselý pes, který se rád účastní každé aktivityí

Bígla jen tak nezkrotíte

Je to malý, ale víc než aktivní lovec s neuvěřitelně vyvinutým čichem, kterému neujde nic v okruhu mnoha stovek metrů. Řeč je o bíglovi, s nímž se nudit rozhodně nebudete. Stačí jej na procházce na chvíli pustit z vodítka a uvidíte, jak rychle dokážete běžet za zajícem (a za svým psem).

Proto je i v tomto případě víc než důležitá správná výchova. Kromě jejich hravosti je další beaglí vlastností velmi hlasitý projev. Se všemi těmito vlastnostmi je to tedy pejsek, kterého bychom si rozhodně neměli pořizovat do bytu, kde by trpěl jak beagle, tak i samotný chovatel a s ním všichni sousedé.

Malamut jen pro trpělivé

Mezi přeborníky ve zlobení ve chvíli nudy patří také aljašský malamut. V inteligenci by sice třeba s border kolií soutěžit nemohl, ale jde o zvíře původně z podmínek, kde se musí každý postarat sám o sebe. Když bude mít malamut pocit, že už ho na zahradě nic nedrží, tak ho neudrží ani chovatel. Tento pes se dokáže dostat přes jakoukoliv překážku, jen aby dosáhl svého.

Bude tedy potřebovat neustálou pozornost, procházky a zátěž pro své velké tělo. Odměnou vám bude jeho láska a veselá povaha. Máte na to? Pak o něm můžete uvažovat, v opačném případě se raději poohlédněte jinde.

Malý, ale aktivní yorkšír

Zatímco malamuta jen těžko zvládne slabší člověk, tak yorkšírského teriéra v případě nouze odnese domů pod paží i dítě. Také se vám zdá, že tohle chlupaté drobné tělíčko nemůže být náročné a ani příliš aktivní? Opak je pravdou!

Teriéra ani tato jeho miniatura rozhodně nezapře. Skutečností je, že se v mnohém přizpůsobí svému chovateli v jeho životním stylu. Klidnější rodiny budou mít pravděpodobně klidného pejska, aktivní chovatel se může těšit na psího společníka na dlouhé procházky a na sport.

Jeho výcvik ale určitě nepodceňujte, tento pejsek se rozhodně nechce nudit a vymyslí si cokoliv, jen aby se zabavil. A jeho chovatel se s ním rozhodně také nudit nebude. Učenlivé zvířátko snadno pochopí mnoho zajímavých kousků, jež zaujmou i lidi na procházce.

Zdroje: studyfinds.org, www.forbes.com, thedogsnobs.com