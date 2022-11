Německá doga: Obr s jemnou duší, který nikdy nezapomíná na křivdy

Německá doga je majestátní pes s jemnou duší. Velmi dobře se cvičí, ale křivdy nezapomíná. Majitelé o ní často mluví jako o Apollonovi mezi psy.

Jedinečná a majestátní

Psi připomínající německou dogu se objevují už na starověkých vyobrazeních. Zda se však jedná o skutečné předky, se dodnes neví, chov se totiž jednotnějším směrem začal ubírat až v 16. století. Psi, od nichž se odvozuje původ dogy, byli využíváni pro lov a štvaní zvěře a v takzvaných býkohryzech (pes uchopil štvanou zvěř a držel ji do příchodu lovce). Mluví se o křížencích mastifa a irského vlkodava, kteří byli převáženi z Anglie do jiných zemí. Vedle lovecké činnosti lidé dogy využívali i jako doprovodné psy, hlídače a společníky. Později se staly výsadou šlechty, pro kterou byly značkou luxusu a postavení. V roce 1880 byl sestaven první standard, který se od té doby několikrát upravoval. I v této době však dogy vlastnily známé osobnosti, například Otto von Bismarck.

Dnes je německá doga elegantní a harmonická, nebojácná, silná, hrdá a přátelská ke členům své lidské rodiny. Lidé si ji nejčastěji pořizují jako rodinného společníka.

Zvláště k dětem jsou německé dogy láskyplné, přítulné a přívětivé. Zdroj: lunamarina / Shutterstock.com

Je velká, ale hravá

Standard plemene říká, že je to rodinný pes s vysokým prahem vzrušivosti, přitom však lehce ovladatelný a učenlivý. Majitelé by jistě dodali, že dogy jsou také velmi hravé a dokážou vyvinout až obdivuhodnou aktivitu. K dětem v rodině jsou něžné, je však nutné brát v úvahu, jak jsou velké – někdy jsou jako sloni v porcelánu a mohou dítě nechtěně zranit jen svým pohybem. Dobře se snášejí také s jinými domácími zvířaty. Pokud se pustíte do výcviku, připravte si hromadu chutných odměn či oblíbenou hračku a snažte se z něj udělat zábavu, kterou si budete společně užívat. Německé dogy jsou velmi inteligentní a můžete se s nimi věnovat nejrůznějším psím disciplínám – od poslušnosti a stop přes obrany až k psím sportům. Objevují se na agility parkurech, v dogdancingu i v dogfrisbee, šťastnými je udělá už jen vaše přítomnost a společně strávený čas na procházkách i při hře. Nejsou příliš náročné na zaměstnání, ale uvítají co nejužší kontakt se svou lidskou rodinou.

Důležitá je výživa

Platí, že co štěně do jednoho roku života dostane, to se majiteli stokrát vrátí. Německá doga může v dospělosti měřit i přes 80 centimetrů a vážit přes 60 kilogramů. Když štěně roste, nesmí se podcenit kvalitní výživa, rozhodně na ní nešetřete. Zároveň by však neměla být vysoce proteinová, aby zvířeti nerostla kostra příliš rychle. U tak velkého psa je nezbytně nutné, aby se jeho kosti vyvíjely pozvolně a byly dostatečně pevné, stejně tak vazy, šlachy a svaly. Do jednoho roku života by se také doga neměla přetěžovat náročnými aktivitami, skoky, dlouhými procházkami či chůzí do a ze schodů. Vedle péče o zdraví nezapomínejte ani na psychiku, dogu zavčas zvykejte na ostatní lidi, zvířata i ruchy domácnosti a města. I kdybyste nechtěli psa, který zvládá desítky povelů, je nezbytné, abyste ho naučili, že vás nesmí tahat na vodítku a musí přiběhnout na přivolání (pokud byste ho v budoucnu pouštěli z vodítka).

Štěňata německé dogy jsou stejně roztomilá jako všechna ostatní. Zdroj: Ricantimages / Shutterstock.com

Na co se připravit?

Kromě zvýšených nároků na krmivo (tedy na kvalitu i kvantitu) se k německé doze vážou i neodmyslitelné charakteristické vlastnosti. Například to, že slintá. Jelikož má povislé pysky, mohou sliny ulpět na všem, čeho se svou velkou hlavou dotkne. Ať už je to zařízení bytu, interiér auta, nebo oblečení. Když se oklepe, sliny se mohou dostat i do jídla. Pokud nemáte rádi slintající psy, raději se doze vyhněte.

Na druhou stranu má doga mnoho benefitů. Například údržba její krátké srsti není nijak náročná – stačí ji přejet jemným kartáčem či otřít hadříkem. Je velmi mazlivá a někdy zapomíná na své rozměry – ráda se s majitelem tulí, pokládá si na něj hlavu nebo si na něj rovnou sedne. Je ráda v kontaktu s majitelem, pobyt o samotě, třeba na zahradě, ji nečiní šťastnou. Než si německou dogu pořídíte, zvažte, zda máte dostatek finančních prostředků, abyste jí zajistili potřebnou péči, a také čas, který jí můžete věnovat. Jelikož má své kořeny i v loveckých psech, připravte se na to, že se v ní lovec může stále probudit.

Jak už to u velkých plemen bývá, ani německým dogám se nevyhýbají problémy s klouby Zdroj: Nick Chase 68 / Shutterstock.com

Zdraví

Jak už to u velkých plemen bývá, ani německým dogám se nevyhýbají problémy s klouby (dysplazie kyčelních a loketních kloubů) a torze žaludku. I když majitelé dbají na odpočinek před i po jídle, torze se objevit může, pak je ovšem nutná okamžitá návštěva veterináře a operace. Dále se lze u těchto psů setkat s různými onemocněními srdce. U chovných psů s průkazem původu je však celá řada onemocnění testována, aby se jim jejich potomci vyhnuli. Ani při výborné péči nebývá doga příliš dlouhověká, průměrně se dožívá 6–8 let.

Pro koho se hodí?

I když se poměrně snadno cvičí, hodí se lépe pro zkušenější psovody. Nevychovaná německá doga totiž může být už jen svými rozměry nebezpečná sobě i svému okolí. Zkrátka, hodí se pro ty, kteří ji nebudou od štěněte přetěžovat, zajistí jí větší množství kvalitního krmiva, veterinární péči i příslušnou výbavu (misky, pelech, boudu), která bývá oproti jiným dražší. Německá doga je něžná a tolerantní, ale rozhodně není hloupá a nenechá si líbit vše. Potřebuje férového majitele, který jí nastaví hranice a zároveň ji zahrne láskou a pozorností. Pro svou rodinu doslova dýchá a je schopná za její členy položit i život.

Německá doga pro svou rodinu doslova dýchá a je schopná za její členy položit i život Zdroj: Roger costa morera / Shutterstock.com

V KOSTCE

Původ: Německo

Německo Velikost feny: minimálně 72 cm (84 cm by nemělo být překročeno)

minimálně 72 cm (84 cm by nemělo být překročeno) Velikost psa: minimálně 80 cm (90 cm by nemělo být překročeno)

minimálně 80 cm (90 cm by nemělo být překročeno) Hmotnost feny: 45–59 kg

45–59 kg Hmotnost psa: 54–90 kg

54–90 kg Barva: žlutá, žíhaná, černobíle skvrnitá (tzv. tygrovaná doga), černá a modrá

žlutá, žíhaná, černobíle skvrnitá (tzv. tygrovaná doga), černá a modrá Skupina FCI 2: pinčové, knírači, plemena molossoidní a švýcarští salašničtí psi

Chovatelské kluby: Klub chovatelů německých dog, z. s. (www.nemecka-doga.cz)

Titulka Receptář říjen Zdroj: VLMedia

Zdroj: Časopis Receptář