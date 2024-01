Máte rádi zvířata, chtěli byste si pořídit psa, ale na druhou stranu si přejete, aby šlo o osobnost, která se dokáže tak trochu postarat sama o sebe a navíc jste více pracovně vytíženi? Pak se bude hodit nabídka nenáročných psích plemen, která se zabaví i bez vás.

Psa si pořizujeme proto, že milujeme zvířata, potřebujeme kontakt s chlupatým čtyřnohým kamarádem, chceme parťáka na procházky a výlety. Jenomže většina psích plemen je také velmi náročná na čas svého chovatele, vyžadují častou pozornost, dlouhé procházky a nekonečné hodiny hraní. Na to jako zaměstnaní lidé mnohdy nemáme čas, a tak s ohledem na štěstí němé tváře přenecháme koupi vytouženého štěněte budoucnosti. Je to zbytečné, protože je možné mezi psími plemeny vybírat i z takových, jež si vystačí s menším zájmem chovatele – a budou dokonce ještě spokojenější.

Shiba inu – pes, nebo kočka?

Jedinečným příkladem psa, který se vám nemusí plést celý den pod nohy a jeho charakter je připodobňován spíše k tomu kočičímu, je shiba inu. Toto původem japonské plemeno je svébytné, samostatné, tvrdohlavé a stejně jako kočka dobře zná svoji cenu. Nemá tedy potřebu se vám za každou cenu zalíbit a vlísat se do vaší přízně. Od toho jste tu vy, abyste si jeho přítomnost “zasloužili”, stejně jak poslušnost. Když si ale na rodinu dobře zvykne, bude s vámi takový pejsek rád trávit čas, i když si v době vaší nepřítomnosti vystačí s hračkami. Rozhodně také nebude svého chovatele omezovat například ve sportovních aktivitách. Bez problémů se s ním můžete vydat i na horskou túru a můžete si být jisti, že zatímco vy se vrátíte docela vyčerpaní, vaše shiba inu by si ještě chvíli pohrála…

Gaučový povaleč baset

Uvažovali jste někdy o basetovi? Tento pejsek už na první pohled vypadá jako bezvadný pohodář, kterého jen tak něco a někdo z míry nevyvede. A také, že ano – je to fatalista, život dokáže přijímat přesně tak, jak přichází. Má dnes “volno”, protože páníčci jsou dlouho v práci? Fajn, alespoň se může prospat. Jde se na výlet? Taky dobře, protáhnou se nožičky a domů ho pak jistě někdo doveze. Zkrátka baseti jsou velmi dobře přizpůsobitelné plemeno, kterému stačí jen kratší procházky a trocha zájmu chovatele. Zvlášť v dospělosti nebude požadovat dlouhé hry, postačí mu, když si bude moci pohovět blízko svých páníčků. Je ale trochu statnější konstituce a jeho chovatel se bude muset smířit s nešvarem, který může někoho odradit hned zpočátku. Toto plemeno totiž téměř bez ustání slintá, a tak budete přesně vědět, kde v bytě se pohyboval. Jeho úžasná povaha ale i tohle beze zbytku vyváží.

Křehcí pohodáři: chrti jsou dobří společníci

Jsou vysocí, ale zdají se tak křehcí, že se musí každou chvíli polámat. Řeč je o chrtech, od nichž bychom vzhledem k jejich závodní pověsti čekali nekonečnou zásobu energie. Mnoho začínajících chovatelů ale překvapí, že je tomu právě naopak. Jsou to samozřejmě psi, kteří dokáží v krátké chvíli vyvinout neuvěřitelnou rychlost a pokud by se rozhodli vám utéct, nemáte šanci na jejich dostižení. Na druhou stranu se ale zase rychle unaví, a pak stráví hodiny spánkem. Vezmete-li tedy chrta před odchodem do práce na rychlou procházku, bude mít na několik hodin o spánek postaráno a vy můžete v klidu v práci vydělávat na nový pelíšek. Ani v jiných ohledech nejsou chrti nároční, jako krátkosrsté plemeno vyžadují jen minimální péči o svůj zevnějšek a po zdravotní stránce nemívají větší problémy. Za zmínku ale stojí častěji zablokovaná páteř a možné problémy s klouby.

Čivava se vejde i do větší kapsy

Do malého bytu bychom si asi žádné z popisovaných psích miláčků nepořídili. Taková čivava je ale pro tyto podmínky jako dělaná. Malý pejsek, dokonce patrně nejmenší z těch, o kterých běžně uvažujeme, je velmi chytrý a učenlivý. Navíc jde o neobyčejně přizpůsobivé zvířátko, které ještě ke všemu ve své krátkosrsté variantě nebude svého chovatele zatěžovat ani přílišnými nároky na péči o kožíšek. Co víc si přát? Čivava je sice ráda se svými chovateli, ale necháte-li ji doma o samotě s dostatkem podnětů, tedy hraček, nebude s tím mít větší problémy. Nehovoříme samozřejmě o několika dnech dovolené, ale pár hodin, po které bude chovatel v práci, zvládne bez problémů. Snad jen sousedé by si mohli stěžovat na pronikavý hlásek. Bude totiž většinou štěkat kdykoliv, jakmile zaslechne i ten sebemenší šramot. Svoje teritorium zkrátka tahle malá statečná psí dušička uhlídá, ať se děje co se děje.

Není v depresi, jen tak vypadá: mops může být ten pravý

Zamýšleli jste se někdy nad pořízením mopse? Někteří lidé říkají, že dostávají depresi, jakmile se na tuto utrápenou tvář podívají. Jenomže opak je pravdou, mopsové svým vzezřením dokonale matou. Tito malí krátkosrstí pejsci vám dokáží přinést mnoho radosti a dobré nálady díky svojí veselé a optimistické povaze. Pro zamyšleného a krabatého mopse není nic problém, život přijímá s nadhledem a zdá se, že věří, že všechno vždy dobře dopadne. Musí tedy chovatel odejít do práce? Vždyť on se zase jistě vrátí. Procházky také nebudou žádnou velkou zátěží, mírumilovný mops nebude mít ani problém s dětmi nebo dalšími zvířecími kamarády. Mohli bychom chtít lepší zvířátko?

Řešení se vždycky najde

Chcete psa? Nebojte se a začněte hledat. Plemen, která snesou vaši nepřítomnost a dokonce si budou v hodinách klidu samoty libovat, je mnoho. Většinu z nich jako by příroda přímo stvořila pro zaneprázdněné chovatele, nepotřebují ani speciální péči o srst a nemívají ani častější zdravotní problémy. Řešení tedy existuje a není tak složité jej najít.

