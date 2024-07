close info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 13. 7. 2024

V každém z nás je touha mít každý den vymalovaný do růžova. Kdo by se chtěl mračit? Nebo kdo by chtěl zamračeného psa? Takový věčně usměvavý pes, to je jiná. Jakého psa si pořídit, aby byl den veselejší?

Některá psí plemena se vyznačují nezlomným optimismem a radostí ze života, díky čemuž přinášejí svým majitelům neustálou dávku štěstí. Mezi nejšťastnější psy patří Labrador retriever, který svou přátelskou a energickou povahou okouzlí každého. Tito psi jsou oddaní, vždy připraveni na dobrodružství a jejich vděčnost za společnost je bezmezná. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Viraldet – 8 nejšťastnějších psích plemen Zdroj: Youtube Zlatý retrívr je další šťastné plemeno známé svou jemností a ochotou potěšit. Tato plemena jsou skvělá s dětmi a ostatními zvířaty, což z nich činí ideální rodinné psy. Jejich laskavá povaha a ochota se učit z nich činí oblíbené společníky, kteří dokážou vyčarovat úsměv na tváři i v těch nejtěžších chvílích. Beagle je veselý pes, který se rád účastní každé aktivity. Tito psi jsou společenští a snadno se snášejí s jinými psy i kočkami. Beaglové jsou plní energie a radosti, což z nich činí ideální parťáky pro aktivní majitele. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Beagle je veselý pes, který se rád účastní každé aktivity. Bišonek je malý, ale energický pes, který miluje aktivitu i mazlení. Jsou známí svou jemností a citlivostí, což z nich činí skvělé společníky pro každého milovníka psů. Jejich hravá povaha a radost z každodenních aktivit přinášejí do domácnosti spoustu pozitivní energie. Bedlington teriér je šťastné plemeno, které kombinuje aktivitu s láskou k mazlení. Tito psi, původně chovaní k lovu, jsou nyní ceněni pro svou přátelskou povahu a unikátní vzhled, který připomíná jehňata. Jsou hraví, zábavní a milují společnost svých majitelů. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Bedlington teriér je šťastné plemeno, které kombinuje aktivitu s láskou k mazlení. Boxer je velký pes plný energie a nadšení. Tito psi jsou ideální pro rodiny hledající hravého a přátelského společníka, který je zároveň skvělým hlídačem. Boxeři jsou odvážní a veselí, jejich radost je nakažlivá a jejich láska k lidem nekonečná. Border kolie je energetické plemeno, které miluje pohyb a společnost. Tito psi jsou nejšťastnější, když mohou běhat a hrát si venku. Jsou loajální, inteligentní a jejich oddanost a charisma dělají z každé hry nezapomenutelný zážitek. Šťastná psí plemena se vyznačují přátelskou, hravou a láskyplnou povahou. Jejich radost z každodenního života a nadšení pro všechny aktivity přinášejí jejich majitelům nepřetržitý pocit štěstí a pohody. Psi jako Labrador, Zlatý retrívr, Beagle, Bišonek, Bedlington teriér, Boxer a Border kolie dokazují, že s těmito čtyřnohými přáteli je každý den plný radosti a lásky. Jejich schopnost šířit pozitivní energii a přinášet smích do každé domácnosti je neocenitelná a dělá z nich nejoblíbenější společníky pro mnoho rodin po celém světě. Související články close Zvířata Už žádné buzení za rozbřesku: Psí trenér prozradil, jak naučit jakéhokoli psa vstávat až s vámi video close Zvířata I váš pes může mít alergii: Často je prvním ukazatelem tento opakující se problém s ušima video Zdroj: studyfinds.org

