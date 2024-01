Mít doma kočičku je snem nejen spousty dětí. Pořizujeme si je jako společníky a miláčky, aniž bychom si uvědomili, co si tím můžeme způsobit. Není totiž kočka jako kočka, a tak můžeme někdy narazit na nezlomnou noční lovkyni. Jenomže zatímco ona si chce hrát, my se potřebujeme vyspat. Co s tím?

Už tři měsíce máte doma roztomilé koťátko a stejně tak dlouho jste se pořádně nevyspali? Možná přijde druhá hodina noční a vaše micka se pravidelně rozhodne, že už jste spali dost a teď je přece ta pravá doba na lov a kočičí hraní. A protože vy jste její smečka, je logické, že se vás bude snažit zapojit. Je to její přirozenost.

Své kočce potřebujete rozumět. Pomůže vám v tom třeba kočičí psycholožka na youtube (REFRESHER.CZ):

Je to "kdo s koho"

Ať už máme svoji kočičku jakkoliv rádi, jedno je jisté: toto se nedá vydržet do nekonečna. Proto musí přijít čas na výcvik, který by nás měl do dvou týdnů (v těch horších případech do měsíce) zmiňovaného problému zbavit. I když se často říká, že jsou to lidé, kteří žijí v bytě u své kočky, a mnohdy tomu tak také je, musíme si uvědomit, že je to kočka, kterou potřebujeme přimět, aby ona respektovala naše zákony. My chodíme do práce, my musíme být ráno vyspalí. Věřte, že to bude v prvních dnech víc trápit nás, než naši kočku. I když kočka bude samozřejmě hlasitější.

Pochopte kočky, pak to půjde samo

První, co bychom si měli uvědomit, je princip chování koček. Jsou to zvířata, která mají ráda svoje rituály a přesně nastavená pravidla, z nichž jen velmi nerada ustupují. Možná jste si všimli, že když přijdete z práce, udělá vaše kočka vždy to samé - přijde ze stejného směru, lehne si na stejné místo… Je to rituál, který se váže k dané situaci. A stejně tak potřebujeme, aby se stal rituál z nočního spaní. Jakmile si kočka jednou zvykne, nebude chtít svůj styl měnit. Jen musíme pár dnů vydržet.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Kočky si hraním trénují svůj lovecký půd a postřeh.

Unavit a nakrmit

Základem nočního spánku je unavená kočka. Jak na to? Večer (a opět je třeba připomenout pravidelnost) si vyhraďte dostatek času na hraní. Kočka by se měla utahat natolik, že nebude mít potřebu v noci vyrážet na lov. Stejně jako večerní fyzická aktivita je pro kočku důležitý pravidelný přísun potravy v danou dobu. Bude-li zvyklá, že dostane krmivo ráno a večer, případně třikrát denně, ale mezitím nic nevyškemrá, nebude mít ani v noci potřebu zkoušet, jestli se náhodou přece jen neodhodláme vstát a dát jí na misku něco dobrého. Stejně jako z jakýchkoliv jiných aktivit, i z krmení si toto zvíře brzy vytvoří rituál spojený s určitým časem. A věřte, že kočka má v hlavě velmi přesné hodiny.

Spěte - nebo se tak alespoň tvařte

Podaří-li se nám s trochou trpělivosti a důslednosti vytvořit tato pravidla, nemělo by nám v cestě ke klidnému spánku už téměř nic bránit – snad až na kočku, která bude mít ještě více trpělivosti než my a bude ve svém nočním řádění důslednější, než její chovatelé ve snaze znovu usnout. Nedá se nic dělat, kočička bude muset pár dnů snášet nezájem svých páníčků. Ne, nebojte se, nebude z toho tak nešťastná jako vy. Brzy si nejprve najde jinou noční zábavu a po pár dnech usoudí, že od zbytečné práce bolí tlapky a začne se ukládat k nočnímu spánku stejně jako její nudní lidští společníci.

Hotovo, dobrou noc!

V tu chvíli máte vyhráno. Vy se budete ráno budit vyspalí a kočka si zvykne na svůj nový režim, který jí po pár týdnech přejde natolik do krve, že byste měli problém ji v noci vzbudit. I když to pokušení “vrátit” jí ty týdny bezesných nocí snad občas přepadne každého…

