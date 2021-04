Plemena slepic, která nejlépe snášejí mrazy

Ačkoli jsou slepice bytosti poměrně otužilé, v nezatepleném kurníku budou přes zimu snášet méně vajec. Jejich odolnost vůči nízkým teplotám do velké míry závisí na plemeni. Obecně však platí, že během mrazů pod -10°C by vůbec neměly vycházet ven.

Menší mrazíky slepicím obvykle nevadí, pokud se mohou kdykoli vrátit do teploučkého kurníku, kam nejde průvan. Delší vystavení chladu jim může podlomit zdraví stejně jako lidem, takže bychom je rozhodně neměli nutit k celodennímu pobytu na zimním vzduchu. Pokud uvidíte slepici, jak stojí na jedné noze s abnormálně načepýřeným peřím, znamená to, že jí zima nedělá dobře a potřebuje zpátky do závětří.

Některá plemena se ovšem s chladným počasím vyrovnávají mnohem lépe než jiná a produkci vajec přes zimu ani nesnižují. K otužilým patří české slepice a šumavanky, jimž chlad vyhovuje více než vedro, takže může dojít k pozoruhodné situaci, že snesou více vajec v zimě než v parném létě. Strachovat se nemusíme ani o oravky, orpingtonky, sasexky a hybridní plemena typu Dominant.

Naopak mezi choulostivější slepice se řadí plemena s většími hřebeny, jako jsou minorky, vlašky a leghornky. Jestliže je za mrazivého počasí pouštíme ven, měli bychom jim namazat hřebeny a laloky sádlem či podobným tukem, aby jim neomrzly. Na všechny slepice bez rozdílu se pak vztahuje pravidlo, že při teplotách pod -10°C by neměly opuštět kurník.

Mírná zima slepicím nevadí. Zdroj: Shutterstock.com

Zateplením kurníku zajistíte slepicím tepelnou pohodu a sobě více vajíček. Vytápění přímotopy či lampami však zkušení chovatelé moc nedoporučují - slepicím nedělají dobře přechody z tepla do zimy a mohou být častěji nemocné. Důležité je zabezpečit, aby do kurníku nefoukalo, ale přitom sem prostupoval čerstvý vzduch a nedržela se zde vlhkost.

Jestliže vám záleží na zimní produkci vajíček, v případě otužilých plemen bohatě postačí, pokud jim zajistíte dostatek světla, například pomocí úsporných žárovek regulovaných časovým spínačem. Nezapomeňte, že slepice v zimě potřebují i zvýšený přísun energie; krmení by mělo být vydatné hlavně večer, aby přes noc slepice pěkně "zahřálo" a zlepšilo kvalitu snášených vajec.

