Copak tomu pejskovi na vaší podlaze tak chutná nebo voní? Olizuje ji, protože cítí kus salámu nebo se vám zdá, že už to začíná být divné? Olizování podlahy, ale i další jen zdánlivě neškodné chování, může mít znepokojivý důvod.

Chová se váš pes zvláštně?

Určitě svého psa znáte dobře a proto víte, co ho baví, nudí a zda se během posledních měsíců či let jeho chování nějak změnilo. Jistěže psi se mohou sami bavit jen omezeně, ale pokud tráví jednou činností dlouhou dobu, může to být značně podezřelé.

Podívejte se na tento videopříspěvek z YouTube kanálu It ‘s Me or the Dog, který vám přiblíží problém konkrétní rodiny, kde pejsek líže podlahu i nábytek až příliš často a intenzivně.

Zdroj: Youtube

Psí obsedantně kompulzivní chování

Může se to zdát být nevinné či vtipné. Psy ale může postihnout také to, co známe u lidí. Obsedantně kompulzivní chování u domácích mazlíčků je téma, které se objevilo až nedávno. Podobá se chování označovaném u lidí jako OCD, z anglického Obsedant Compulsive Disorder. Nejde ale stoprocentně o stejný problém už díky tomu, že v případě člověka je kompulzivní i smýšlení, které je ale u zvířat značně omezené.

Jak se takové chování u psů může projevovat? Docela normálním chováním, které však psi nekonečně dlouho opakují. Jde například o olizování podlahy, ale i chytání ocasu nebo much, hrabání. Opakované chování, které kopíruje stejný vzorec až rituální rutinu je často u psů spojováno se stresem a frustrací, ale také s úlevou a odměňováním. Psi se takto nechovají, protože se snaží upoutat pozornost. Jsou k tomu vnitřně puzeni.

close info Shutterstock zoom_in Některé rasy mají problém s kompulzivním chováním častěji, nicméně problém se může objevit u jakéhokoli psa kdykoliv během života.

Obsedantně kompulzivní chování nepřehlížejte

Kompulzivně obsedantní chování se může u zvířat projevit po úrazu, ale také k němu některé rasy geneticky inklinují. Psy proto nikdy neponoukejte k chytání ocasu a podobně. Problém se časem zhoršuje, ale dá se obvykle řešit farmakologickou léčbou. Pokud váš pes podezřele dlouho opakuje stále stejnou činnost dokola, konzultujte jeho chování s odborníkem či veterinářem.

V případě, že se chová pes zvláštně jen ve vaší přítomnosti, může jít o ovlivnitelný zvyk nebo způsob jak vás zaujmout a v tom případě se dá s pejskem pracovat i jinak. Kompulzivně obsedantní chování ale psa neodnaučíte. Trestání nebo nátlak psa jen vyděsí a mohou problém i zhoršit.

Zdroje: puppydu.cz, petmd.com