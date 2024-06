Nejsou to největší fešáci, ale stejně je milujeme! Která plemena jsou považovaná za ta nejméně roztomilá či dokonce ošklivá? Jsou to především tito psí gentlemani a slečinky.

Jaká psí plemena jsou považovaná za nejošklivější?

Nesmějte se jim! Jsou to miláčci stejně jako načesaní shit-tzu, oblíbení zlatí retrívři nebo navonění pudlíci. V soutěži krásy by uspěli jen těžko, ale víte, jak to je. Krása se skrývá uvnitř, a tak i tito pejsci mají lásky i charakteru na rozdávání.

Jsou to oddaní hafíci, profesionální mazlové a miláčci dětí i dospělých. Jsou střapatí a krabatí, uslintaní a někdy smrdutí. Přesto jsou milovaní a hýčkaní jako nejlepší přátelé, společníci a parťáci do nepohody.

Kteří pejsci krásy příliš nepobrali, ale jsou tím svým nemožným až žalostným zevnějškem rozkošní a k zulíbání? Deset nejošklivějších plemen vám představít tento příspěvek z YouTube kanálu Top 10 Clipz.

Zdroj: Youtube

Oškliví pejsci mají zajímavou historii

Třeba takový mops. Čumák není skoro vidět, zato kůže má na rozdávání, funí, slintá, a přece je to mazel! Jsou to pejsci původně vyšlechtění v Číně a jejich rodokmen se táhne přes dvě tisíciletí. Mopsi byli společníky čínského císaře a žili život v přepychu. Dokonce mívali i stráž, která se o ně starala. Věděli jste, že faldíky a záhyby mopsí kůže jsou stejně unikátní jako lidské otisky prstů?

Bruselský griffonek byl pejsek určený k boji s hlodavci a škodnou. Nepříliš nápadná a také nijak zvlášť roztomilá rasa si ale našla cestu i na stříbrné plátno. V roce 1997 si zahrál bruselský griffonek důležitou roli ve filmu „Lepší už to nebude“ s Jackem Nicholsonem a Helen Huntovou. Psí hrdina se jmenoval Verdell, a dokonce i nevrlý hulvát ztvárněný Nicholsonem si střapáče s podivným vzezřením nakonec oblíbil.

Oškliví pejsci do kapsy nebo s čupřinou

To, že jsou naháči nahatí, už jsme si zvykli, ale co říkáte na čínského chocholatého psa? Hubeňour s velkýma ušima a „zbytky“ srsti na hlavě a ocase vypadá jako opelichaný pes, který snad trpí nějakou hroznou chorobou. Není to tak.

Také tito pejsci mají podobně dlouhý rodokmen jako mopsi, ale neměli místo na císařském dvoře, ale mezi námořníky. I čínští chocholatí pejsci se starali o deratizaci a námořníkům tak chránili lodní náklad i zdraví. Toto plemeno je překvapivě čínsko-mexického původu.

Čivavy se sice dostaly na přebaly magazínů, ale především díky svým majitelkám jako Paris Hiltonová, Demi Moorová či Britney Spearsová. Jsou to sice oddaní pejsci, nicméně moc hezcí nejsou a někdy nejsou milí ani k okolí.

Samozřejmě, že je nelze takto hromadně zcela zatratit, ale čivavy jsou známé právě i svou agresí a nervózním chováním. Čivavy jsou psi původem z Mexika a prý byly oblíbené a šlechtěné v době toltecké civilizace. O té jsme mohli slyšet například ve Čtyřech dohodách, knize napsané Miguelem Ángelem Ruizem, kterou u nás proslavil Jaroslav Dušek.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Čínský chocholatý pes nepatří mezi velké krasavce.

Oškliví nejsou jen mrňousové

Vyloženě roztomilý není ani neapolský mastin případně mastiff, který je na titulním obrázku. Je to pes robustní a tvrdohlavý, s velkou osobností, ale unavenou povahou i vzhledem. Tlama dospělých psů je velká s protaženými škraněmi a dlouhými laloky na krku. Pes nemá velmi příjemný vzhled, ale jako všichni ostatní psi jsou to parťáci do nepohody a tito i milující mamlasové.

Tato majestátní rasa má prý předky u římských bojových plemen a jistě i kvůli svému nevšednímu vzhledu a velikosti si neapolský mastin našel cestu do filmu. Pes tohoto plemene jménem Fang se objevil ve filmové sérii o Harry Potterovi jako Hagridův věrný společník.

Zdroje: studyfinds.org, pethelpful.com