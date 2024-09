Gita Strnadová 16. 9. 2024 clock 5 minut video

Podzim přináší výzvy v péči o kočičí srst. Správná péče je klíčová nejen pro vzhled, ale i pro zdraví vašeho mazlíčka. Odhalte, jak se o kočičí srst starat v chladnějším období a vyhnout se běžným chybám.

S příchodem podzimu začíná u koček období výměny srsti. Letní srst je nahrazována hustší zimní srstí, což může vést ke zvýšenému vypadávání chlupů. Toto je přirozený proces, který však vyžaduje zvýšenou pozornost majitelů. Pravidelné vyčesávání je v tomto období obzvláště důležité, neboť pomáhá odstranit odumřelou srst a zabraňuje jejímu cuchání.

Na video od Elanco pro zdravé mazlíčky s tipy na péči o venkovní kočky se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Hustá a lesklá srst je známkou toho, že je kočka fyzicky i psychicky zdravá. I když se kočky o sebe starají většinou samy, podpora ze strany majitele je nezbytná. Pravidelné kartáčování nejen udržuje srst v dobrém stavu, ale také poskytuje příležitost ke kontrole celkového zdraví kočky.

Základy podzimní péče o kočičí srst

Prvním krokem k úspěšné péči o kočičí srst na podzim je výběr správného kartáče. Typ kartáče by měl odpovídat druhu srsti vaší kočky. Pro krátkosrsté kočky je péče jednodušší a může zahrnovat použití gumového kartáče nebo česací rukavice. U polo-dlouhosrstých a dlouhosrstých koček je nutné používat hřebeny s různou hustotou hrotů, kartáče z umělého vlákna nebo speciální nástroje.

Krátkosrsté kočky by měly být česány pravidelně, ideálně několikrát týdně. U dlouhosrstých koček je situace náročnější - měly by být česány denně, minimálně však třikrát týdně. Toto intenzivní česání pomáhá předcházet tvorbě smotků a plstnatění srsti, které mohou být pro kočku velmi nepříjemné.

Je důležité si uvědomit, že ne všechny kočky jsou na česání zvyklé. Proto je klíčové začít s péčí o srst již od kotěcího věku. Kotě by mělo být navykáno na manipulaci a česání postupně, ideálně formou hry. Česání by mělo být pro kočku příjemným zážitkem, nikoli stresující situací.

Podzimní období je také vhodné pro zavedení nových rituálů péče o srst. Můžete například zavést večerní česání spojené s relaxací a mazlením. Tím nejen zlepšíte stav srsti vaší kočky, ale také posílíte vzájemné pouto.

Výživa a ochrana před parazity

Kvalita kočičí srsti není závislá pouze na vnější péči, ale také na správné výživě. Srst se skládá především z bílkoviny keratin, proto je důležité, aby strava kočky obsahovala dostatek kvalitních proteinů. Nedostatek vitamínů, minerálů a stopových prvků ve stravě se může projevit matnou a šupinatou srstí.

Především koťata, senioři nebo kočky s chronickými onemocněními potřebují ve většině případů více živin než ostatní. Proto je důležité konzultovat výživu vaší kočky s veterinářem a případně zvážit doplňky stravy, které mohou podpořit zdraví srsti.

V podzimním období je také důležité věnovat pozornost ochraně před parazity. Kočky, které tráví čas venku, by měly být chráněny před blechami a klíšťaty. Účinnou ochranu poskytují spot-on přípravky, které se jednoduše aplikují na krk zvířete. Je však důležité pamatovat na to, že odčervovací kúry zatěžují celý organismus, proto by měly být aplikovány pouze na základě pozitivního nálezu při vyšetření stolice.

close info Garna Zarina / Shutterstock zoom_in Nepodceňujte péči o domácí mazlíčky

Koupání a speciální péče

Koupání koček může být pro mnoho majitelů výzvou, zejména pokud jejich mazlíček nemá vodu v oblibě. Naštěstí existují alternativy v podobě bezoplachových, suchých šamponů. Tyto přípravky jsou ideální pro kočky, které se nerady koupou ve vodě. Použití je jednoduché – kočičí srst se postříká do vlhka, následně se kočka osuší ručníkem nebo fénem a vyčeše.

U dlouhosrstých koček je důležité věnovat zvláštní pozornost oblastem, kde se srst snadno zacuchává, jako je břicho, podpaží a oblast za ušima. Pravidelné rozčesávání těchto míst pomáhá předcházet tvorbě bolestivých uzlů v srsti.

V podzimním období, kdy kočky tráví více času uvnitř, je vhodné obohatit jejich prostředí o škrabadla a různé hračky, které podporují přirozenou péči o srst. Kočky si rády brousí drápky a otírají se o různé povrchy, což jim pomáhá udržovat srst v dobrém stavu.

Prevence a řešení zdravotních problémů

Srst kočky může být indikátorem jejího celkového zdravotního stavu. Častými symptomy problémů jsou nadměrné vypadávání srsti, zvýšené škrabání se nebo olizování, tvorba lupů, krvavých strupů nebo matná srst. Pokud některou z těchto změn pozorujete dlouhodobě, doporučujeme navštívit veterináře.

Kožní nemoci a plísně mohou být pro kočku velmi nepříjemné a mohou výrazně ovlivnit kvalitu srsti. Pravidelná kontrola kůže pod srstí je důležitou součástí péče. Nezapomínejte také na kontrolu očí, uší, zubů a dásní jako součást celkové hygieny.

V neposlední řadě je třeba pamatovat na to, že kočky jsou citlivé na změny v prostředí. Podzimní období může být pro některé kočky stresující, což se může projevit i na kvalitě jejich srsti. Zajistěte své kočce klidné a teplé místo pro odpočinek, kde se bude cítit v bezpečí.

Péče o kočičí srst na podzim je náročná, ale se správným přístupem a pravidelnou péčí můžete zajistit, že vaše kočka bude mít zdravou a krásnou srst po celý rok. Pamatujte, že každá kočka je jedinečná a vyžaduje individuální přístup. Nebojte se experimentovat a najít rutinu, která bude vyhovovat jak vám, tak vaší kočce.

Zdroj: www.youtube.com, www.zooroyal.cz, www.superzoo.cz