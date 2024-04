Psi jsou věrní společníci, kteří si zaslouží vaši pozornost ve všech směrech, včetně náležité péče o jejich zuby. Zanedbání psího chrupu může mít totiž až katastrofální následky pro jejich zdraví a život. Vyzkoušet však můžete i snadné metody, díky kterým zvládnete psovi vyčistit zuby levou zadní!

Péče o psí chrup by neměla být v žádném případě opomíjena. Ačkoliv to může působit jako velmi obtížný úkol, s vhodnými postupy ji lze snadno začlenit do každodenního režimu vašeho mazlíčka.

Zdravý a čistý chrup pejska nemusí nutně znamenat pouhé každodenní čištění kartáčkem, ale lze toho docílit také vhodnými produkty, které jsou pro péči o psí chrup navrženy.

Naučte se svému pejskovi správně čistit zuby podle jednoduchého video návodu na YouTube, na kanálu Veterinární klinika ANIM:

Nedostatečná péče o psí chrup

Podle zkušených veterinářů může zanedbání péče o psí chrup vést až k řadě zdravotních problémů, včetně zubního kazu, zánětu dásní nebo dokonce i infekcí, které mohou postihnout další orgány jako je srdce či játra.

Věnujte jim proto v tomto ohledu velkou pozornost, abyste svého mazlíčka ušetřili těchto nepříjemných zdravotních problémů, jenž by jim způsobovaly jen bolest.

close info profimedia.cz / undefined zoom_in Správná péče o zuby psa je základem jeho zdraví.

Čištění zubů vhodnými prostředky

Čištění zubů je nejlepší možná péče, kterou můžete pejskovi dopřát. Používejte speciální zubní kartáček určený pro psy, stejně tak zubní pastu. Lidské pasty totiž mohou obsahovat látky, které jsou pro psy toxické. Pravidelným čištěním chrupu a dásní efektivně odstraníte zubní plak a předejdete vzniku zubního kazu.

Zdravá strava pro zdravý chrup

Péče o psí chrup není jen o čištění zubů, ale také o správné výživě. Dávejte proto svému čtyřnohému chlupáči kvalitní krmivo bohaté na živiny, které jsou nezbytné nejen pro zdravé zuby, ale také pro hebkou srst a bezproblémové zažívání. Můžete mu dopřát také tvrdé pamlsky nebo kosti, jenž pomáhají odstranit zubní plak.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Profesionální vyšetření a čištění zubů u veterináře mohou identifikovat potenciální problémy.

Žvýkací hračky pomohou

Velmi oblíbenou volbou pro mnoho majitelů psů jsou žvýkací hračky, které pejskovi poskytnou zábavu a zároveň přispějí k čištění zubů a dásní. Tyto dentální hračky totiž odstraňují z chrupu nečistoty a prokrvují dásně, když je pes žvýká. Široká nabídka těchto hraček zahrnuje různé tvary a příchutě, které se doporučují dávat již od štěněčího věku.

Ústní voda proti zápachu

Ústní vody nebo spreje pro psy jsou jednou z možností, jak udržovat svěží dech a zdravý chrup u vašeho mazlíčka. Obsahují speciální složky, které pomáhají snižovat množství bakterií v ústní dutině psa a snižovat tvorbu zubního plaku. Stačí přidat několik kapek do misky s vodou vašeho psa, díky čemuž mu nebude zapáchat z tlamy.

