Péče o vašeho čtyřnohého miláčka má v zimních měsících svá specifika. Na co byste ale neměli zapomínat?

Vyjít ven z teploučka do zimy dá zabrat nejen páníčkům, ale i psím miláčkům. Jistě, psí kožich má termoregulační schopnosti a chrání vaše zvířátko podobně jako vás kabát nebo péřovka, ale teplotní skoky mezi „venkovním“ a „domácím“ klimatem dají srsti pořádně zabrat. Výsledkem je pak línání, které udělá z vašeho uklizeného bytu jeden velký chlupatý pelíšek. Takže počítejte s tím, že vysavač budete používat daleko častěji než v jiném ročním období.

Autor videa Relax My Dog - Relaxing Music for Dogs vám poradí, jak o vašeho čtyřnohého miláčka pečovat v zimě.

Zdroj: Youtube

Kratší procházky

To ale neznamená, že procházky byste měli omezit. Naopak! Váš pes potřebuje pohyb na čerstvém vzduchu, nicméně je potřeba ho časově nějak limitovat. Zimní procházky by měly být kratší a bez zbytečných prodlev, takže pokud byste si chtěli cestou „na špacír“ skočit do obchodu pro chleba, tak raději na to zapomeňte. Čekání pejska před obchodem a v zimě by mu mohlo přivodit prochladnutí nebo vážná onemocnění dýchacích cest nebo močového systému.

V zimě by měla být procházka s pejsky o poznání kratší.

Nezapomeňte na tlapky!

V zimním období se kvůli ledovce solí chodníky a silnice. To je také důvod, proč byste měli pejskovi omýt tlapky vlažnou vodou. Důležitá jsou místa hlavně mezi prsty a polštářky, kam se dostává hodně nečistot a při nedostatečné hygieně mohou vzniknout různé kvasinkové infekce. Očištěné tlapky můžete ošetřit vazelínou nebo modrou indulonou. V žádném případě nepoužívejte na psí pokožku žádné lidské krémy! Jenom by změkčily tlapky a byly by náchylnější na poškození.

Po návratu domů nezapomeňte pejskovi omýt packy.

Poraněné „polštářky“

Občas se stane, že chlupáč špatně šlápne a poraní se. V takovém případě je nutné ránu pořádně vyčistit, vydezinfikovat a obvázat, aby nedošlo k jejímu zanícení. Hodně vám mohou pomoci vodotěsné psí botičky, které koupíte v chovatelských potřebách. Pokud je poranění hluboké, raději neexperimentujte a kontaktujte veterinárního lékaře.

Vodotěsné botičky chrání tlapky před vysušením a poraněním.



Opatření pro „venkovany“

Patříte mezi chovatele psů, kteří své svěřence mají celoročně venku? Pak jim nezapomeňte zajistit teplé a bezpečné útočiště. Psí bouda by měla mít zateplenou předsíňku, aby do ní nefoukalo. Také je vhodné ji vystlat dřevitou vatou, senem, slámou nebo jiným měkkým materiálem, který nenasákne vlhko. Určitě do boudy nedávejte deku nebo koberec! Všechny tyto materiály „natáhnou“ vlhkost a váš psí miláček by měl zbytečně o artrózu postaráno. Veterináři také doporučují „psím venkovanům“ zajistit dostatek vody a upravit dávky krmení. Jelikož v zimním období je spotřeba energie vyšší, je vhodné rozdělit denní dávku na dvakrát, případně ji zvýšit.

