Obáváte se o zdraví vašeho psa? Pokud vám užírá slupky z brambor, pak máte jistě důvod. Nicméně brambory do psího jídelníčku patří a bát se jich nemusíte.

Máte doma psího otesánka?

Máte doma nenažraného nenechavce, který ujídá, co kde najde nebo spadne z kuchyňské linky? Nejste rozhodně jediní. Také mnozí další majitelé psů netušili, že si pořizují žaludek na čtyřech nohách, který trpí podobnými zdravotními problémy. Jedním z nich je často obezita, dalším problémem může být také to, že tito pejsci s oblibou jedí i nevhodné potraviny, které mohou jejich organismu velmi ublížit.

Mohou psi jíst brambory? Také tím se zabývá tento kratičký příspěvek z YouTube kanálu „petmoo“.

Které potraviny psům škodí?

Existuje celá řada potravin, které mohou být psům toxické. Ono „mohou“ se říká zcela záměrně, protože zvířata nereagují docela stejně. Navíc tyto potraviny nemusejí vždy způsobit viditelné poškození organismu, nicméně „mohou“ zhoršit funkci některých důležitých životních orgánů, což rozhodně nepřispívá zdraví ani dlouhověkosti.

Mezi tyto potencionálně nebezpečné potraviny patří:

čokoláda,

česnek a cibule,

hrozny a hrozinky,

avokádo,

kofein a alkohol,

makadamové oříšky

nebo například umělé sladidlo xylitol,

ale také syrové brambory.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nemusíte se bát. Vařené brambory vašemu psovi neuškodí.

Může pes brambory?

Co se týče brambor, jde rozhodně o brambory čerstvé, které nejsou tepelně zpracované. Jak je dobře známo, syrové brambory obsahují solanin a bramborové slupky či zelené části brambor jej mají ještě o něco víc než pěkně vyzrálá žlutá dužnina brambory. V případě brambor však jde o toxicitu obecně. Solanin je stejně nebezpečný i pro člověka.

Co to v praxi znamená? Psa rozhodně nenechávejte jíst bramborové slupky nebo odřezky. Vařené nebo jinak dostatečně tepelně upravené brambory mohou být součástí psího jídelníčku, nicméně jde o jídlo bohaté na sacharidy, které by nemělo tvořit základ stravy.

Domněnku, že psi nesmějí brambory, tedy rozhodně lze označit za mýtus a nepravdu. Není tedy divu, že brambory nebo bramborový škrob jsou součástí i kvalitní granulované stravy. Brambory navíc u psů nevyvolávají alergie a stávají se tak jako každý typ zeleniny přínosnou součástí stravy, která je bohatá na vitaminy a minerály.

