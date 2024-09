Je součástí vaší domácnosti pes, anebo jste těsně před jeho pořízením? Jednou z neopomenutelných vlastností, které je potřeba zvířeti vštípit, je zvládnutá čistotnost.

Každý pejskař touží po čistotném mazlíčkovi. Nácvik čistotnosti je jedním z prvních a nejdůležitějších kroků při výchově štěněte. Ačkoli se to může zdát jako samozřejmost, ne všechna štěňata se čistotě naučí stejně rychle a snadno. Některá plemena vyžadují větší trpělivost a důslednost. Která to jsou a jak při nácviku postupovat?

Chcete znát užitečné tipy, jak udržet v čistotě dům s mazlíčky? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Heather Bray:

Zdroj: Youtube

Není pes jako pes

Některá štěňata mohou být čistotná už po příchodu do nového domova. Zpravidla se jedná o psy, kteří žili dostatečně dlouho s matkou a chovatelé je pravidelně vedli k vyměšování na noviny či plínku.

Pokud však štěně základy hygienických návyků nezvládá, je potřeba ho postupně a trpělivě čistotnosti učit. Některá plemena jsou geneticky předurčena k tomu, že se čistotě naučí pomaleji nebo mají tendenci dělat nehody ještě i v dospělosti.

close info Africa Studio / Shutterstock.com zoom_in Pokud pes nezvládá základy hygienických návyků, je nutné ho to naučit.

Která plemena bývají náročnější

Jistou dávku trpělivosti budete potřebovat při výchově hravých a aktivních plemen jako je například border kolie, teriéři nebo některá lovecká plemena. Jejich přirozený instinkt k aktivitě může někdy přebít nutkání vykonat potřebu.

Stejně tak bývají v tomto ohledu na výchovu problematičtější i zástupci malých a trpasličích plemen jako jsou například čivavy, jorkšíři, protože kapacita jejich močového měchýře je poměrně malá.

Jak psa naučit čistotě

Nácvik čistotnosti vyžaduje nejen trpělivost, ale i důslednost a pozitivní motivaci. Štěně venčete co nejčastěji, zejména po jídle, pití, spánku a hraní. Zvolte si jedno konkrétní místo na zahradě nebo při procházce, kde chcete, aby se pes vyprázdnil.

Chvalte a odměňujte psa pokaždé, když se vyprázdní na správném místě. Pokud pes udělá loužičku doma, nenechte to bez povšimnutí. Dejte psovi jasně najevo, že to není správné.

Psa netrestejte

Nikdy však psa netrestejte, mohlo by ho to zmást a stresovat. Jakékoli tresty v souvislosti s vyměšováním, tedy hlučné okřikování, namáčení čumáku do moči nebo výkalů, plácání novinami nebo tahání za kůži za krkem jsou nesmyslné a mívají většinou nežádoucí efekt.

Štěně pak mívá tendenci vyprázdnit se nepozorovaně a tajně, což notně ztěžuje a znemožňuje další trénink. Pokud už k nehodě dojde, místo důkladně očistěte, aby psa nelákalo močit či vylučovat strávenou potravu na stejné místo. Nácvik čistotnosti může u některých psů trvat několik týdnů nebo dokonce i měsíců. Buďte proto trpěliví a nevzdávejte to.

close info Anita Kot / Shutterstock zoom_in Nikdy však psa netrestejte, mohlo by ho to zmást a stresovat.

Kdy vyhledat pomoc

Pokud se vám nedaří psa naučit čistotnosti ani po několika měsících a jeho nehody jsou časté, řešte situaci s vaším veterinářem či zkušeným kynologem. Jistě získáte mnoho užitečných rad a cenných zkušeností.

Zdroje: www.pesweb.cz, www.zoohit.cz, www.krmeni.cz