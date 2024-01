Nemoci se nevyhýbají nám lidem, ale ani našim čtyřnohým společníkům. Problém může nastat ve chvíli, kdy má pes spolknout prášek a on se rozhodne, že tohle není nic, co by chtěl udělat. Proto je dobré znát několik možností, jak jeho odpor obejít. Některá z nich určitě pomůže.

Je jistě dobré si uvědomit, že psi jsou většinou mentálně na úrovni malého dítěte. Je proto dobré zamyslet se, jak byste takovou situaci řešili právě s dětmi, a potom se pokusit některou z těchto metod aplikovat na zvíře. Uvidíte, že se to podaří.

Jak dát psovi tabletu? Třeba podle videa od The Riedels & wolfdogs na youtube:

Zdroj: Youtube

Předstírejte co nejrychlejší hru

Jestliže musí pes polknout lék, který mu nevoní a on jej odmítá, pak musíme zapojit veškerou fantazii, kterou máme k dispozici. Zároveň je třeba dobře svoje zvíře znát, abychom si dokázali představit, na co nám nejspíše “skočí”. Máte-li tedy aktivního čtyřnohého přítele, který se rád předvádí a za své kousky sklízí odměnu v podobě psích pamlsků, není vyloučeno, že po třetím úspěšně zvládnutém úkolu bez rozmyslu místo odměny slupne právě tabletku. Stačí stále předstírat hru, odvést pozornost jinam a místo psí dobroty do tlamičky vhodit prášek. Je-li léčba delší, pak bude dobré pokračovat ve hře, aby si pes ničeho nevšiml. V opačném případě by si příště dal mnohem větší pozor a museli bychom vymýšlet nové metody.

Zabalit jako knedlík

Ne každý pes je sportovního založení, a tak je potřeba mít připravený také záložní plán v podobě obalovaného léku. I když všichni dobře víme, že lidské jídlo by psi neměli dostávat, pro tyto příležitosti i veterináři jistě přimhouří obě oči. Velmi dobře se k tomu hodí třeba paštika, do které prášek obalíme, jako když děláme ovocné knedlíky. Znovu zkusíme zahrát kousek divadelního představení, kdy psovi nejprve dáme dva nebo tři kousky bez léku, a jakmile se přesvědčí, že jde jen o výbornou voňavou svačinu, máme naději, že bez problémů spolkne i prášek.

Radost z výhry

Někteří psi si také rádi hrají s míčky, které se dají naplnit dobrotami, které postupně ujídají. I tak se dá problém v některých případech vyřešit. Radost z výhry v podobě dalšího vypadnutého kousku může zvíře zaměstnat a zbavit ostražitosti. Podobně je to i s miskami, které psa vybízejí k pomalejšímu příjmu potravy. I když se to nezdá, pokud mu do takové nádoby dáme jen několik granulí, bude se je snažit co nejrychleji posbírat. Že mezi nimi byl i lék? Pravděpodobně si toho pejsek ani nevšimne.

close info Shutterstock zoom_in Bernský salašnický pes

Rozdělte se se psem o "vlastní"

Celkem jednoduché to může být se žebráky, kteří se snaží dostat kousek od každého jídla, které se objeví na stole. Mohli bychom hodiny diskutovat o škodlivosti takového návyku a o špatné výchově psa, ale v tomto případě nám vlastně takový nešvar pomůže. Máme-li sami něco dobrého, o co se se psem budeme ochotni rozdělit, nebude pravděpodobně přemýšlet, jestli náhodou nedostane tabletu. Radost ze sdíleného jídla může jeho pozornost oslabit, zvlášť bude-li prášku předcházet několik skutečně chutných soust.

Vsaďte na žárlivost

Psi bývají rádi, když se s nimi někdo rozdělí o vlastní jídlo, ale o tom, které dostanou na misku, většinou odmítají diskutovat. Proto někteří chovatelé volí cestu založenou právě na této psí vlastnosti. Dostane-li pes krmení v přítomnosti jiného zvířete, u něhož je jisté riziko, že by se o nedojedenou potravu rádo postaralo, dá si váš kamarád určitě dobrý pozor, aby na misce nezbylo vůbec nic.

Trocha jemného násilí

Nic nepomáhá? Pak musí přijít na řadu ráznější metoda. Pes lék spolknout zkrátka musí, a tak tedy konec hrám, půjde to s trochou jemného nátlaku. Zvířeti bude třeba otevřít tlamu a pilulku po položit co nejdále ke kořeni jazyka. Následně mu přitiskneme čelisti k sobě a mírně mu zakloníme hlavu. Pes instinktivně polkne a máme vyhráno. Zde jsou samozřejmě ve výhodě chovatelé jorkšírů před vyznavači velkých a bojových plemen. Je-li ale i velký pes dobře vychovaný, měl by to zvládnout bez větších problémů. Tak tedy hodně štěstí a můžeme jen doufat, že tyto metody nebudeme muset nikdy využívat.

Zdroje: www.caninecampus.us, toegrips.com, www.puppydu.cz