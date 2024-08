Máte doma čtyřnohého přítele a chodí k vám návštěvy s dětmi? Poradíme vám, jak zajistit, aby se pes i všichni přítomní cítili pohodlně a v bezpečí a prožili jste jen příjemné společné chvíle.

Návštěva s dětmi může být pro vašeho psa mnohdy velkou změnou. Nové tváře, hlasité zvuky a nečekané pohyby mohou vyvolat u zvířete stres a nejistotu. Abyste předešli zbytečným nepříjemným situacím, je důležité se na takovou návštěvu dobře připravit. Jak zajistit, aby se všichni cítili dobře?

Jak odnaučit psa skákat při vítání ve 30 minutách? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Psichologiecz:

Zdroj: Youtube

Přívětivá atmosféra setkání

Vždy je dobré vytvořit takovou atmosféru, aby se pes na setkání s dětmi těšil a nebyl stresovaný. Proto dětem nedovolte nikdy se psem experimentovat. Stejně tak se vyhněte fyzickým trestům psa, který by měl setkání spojené s negativními emocemi.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zasvěťte účastníky návštěvy do řeči těla vašeho psa, aby poznali, kdy se chce bavit, nebo naopak vyžaduje klid.

Dohlížejte na děti i psa

Neustále dohlížejte na děti a jejich interakci se psem a vysvětlete jim, jak se mají ke zvířeti chovat. Nikdy nenechávejte psa s dítětem o samotě, a to i přesto, že jste ho již poučili. Pokud si pes chrání své teritorium, dítě by mu do něho nemělo nikdy vstupovat. Mazlení a hlazení je možné jen v případě, že o něj stojí oba jedinci. Opět však jen za dozoru páníčka.

Klidné prostředí

Snažte se udržovat během návštěvy klidnou atmosféru a vyhněte se hlasitým výkřikům a náhlým pohybům. Není dobré ani pouštět nahlas hudbu, psovi to způsobuje stres, jelikož má čtyřikrát bystřejší sluch než my lidé. Pokud chce dítě dovádět, je lepší ho tuto činnost nechat provádět v jiné místnosti, než se nachází váš pes.

Vysvětlete návštěvě signály těla

Zasvěťte účastníky návštěvy do řeči těla vašeho psa, aby poznali, kdy se chce bavit, nebo naopak vyžaduje klid. Vysíláním signálů se pes vyhýbá případnému konfliktu a dává najevo, že se necítí v určité situaci bezpečně. Patří mezi ně zívání, mrknutí, olíznutí nosu, otočení hlavy pryč, pomalý pohyb těla, zvednutí tlapky, sednutí si, lehnutí si, postavení ke hře, napodobování, chůze obloukem, otočení se zády a spousta dalších.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Neustále dohlížejte na děti a jejich interakci se psem a vysvětlete jim, jak se mají ke zvířeti chovat.

Čeho se naprosto vyvarovat

Návštěva a děti by neměly nikdy psa hladit, obzvlášť pokud je v prostorech, odkud nemá možnost úniku. Když už, tak jedině na přivítanou, a to pomalu, ne na hlavě, ale po ramenou a zádech. Děti by se také měly vyvarovat nepatřičnému chování jako je objímání psa, lehání si na něj či sahání do očí, nosu a tlamy. Pro zvíře by to mohlo být značně stresující a bolestivé.

