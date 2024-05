Vaše bezpečnost je na prvním místě, proto je důležité se připravit na všechny možné scénáře. Tato pravidla platí, i když sami psa nemáte. Co dělat, když se na vás řítí pes bez vodítka. Podívejte se na tyto rady.

Ať už psa máte, nebo nemáte, může se stát, že najednou na procházce v parku uvidíte, jak naproti vám běží pes. Ne vždy to však musí znamenat, že je vůči vám nepřátelsky naladěn. Jako první je velice důležité se zaměřit na řeč těla daného psa.

Pokud vidíte, že si k vám poklidně pohopkává, vrtí ocasem a má vyplazený jazyk, to všechno jsou indikátory, že se nejedná o nepřátelský kontakt. Pes si s vámi chce pravděpodobně jen hrát.

Video, co dělat, když za vámi běží bez bez vodítka, najdete na Youtube kanále Stafordi & spol:

Agresivní pes

Pokud však vidíte, že daný pes k vám běží opravdu rychle, zaujímá dominantní postoj, má vytasené zuby a vrčí, je třeba se připravit na nejhorší.

Pokud s sebou máte malého psa, vezměte jej do náruče, pokud máte většího psa s náhubkem, náhubek mu sundejte, aby se případně mohl bránit. Poté si jej vezměte pevně za vodítko a schovejte psa za sebe. Na psa, který k vám běží, zařvěte.

close info Profimedia zoom_in Pokud je agresivní pes malého vzrůstu, pravděpodobně bude stačit, když hlasitě zadupete a zakřičíte na něj.

Pokud na vás běží pes a vy sami psa nemáte, postup je následující. Udělejte se co největšími. Roztáhněte ruce a lehce rozkročte nohy. Pokud na vás běží malý pes, mohlo by stačit i pouhé mohutné zadupání.

Pokud je však pes větší, zakřičte na něj mocným hlasem. Může to být “mazej” nebo “pryč”, jelikož to mohou být povely, které používá i jeho pán. Během toho také udělejte krok proti danému psovi a mávněte rukou směrem tam, odkud pes přišel.

Na co si dávat pozor

V žádném případě psovi neutíkejte. Nezapomínejte, že psi jsou od přírody predátory, a hlavně jsou mnohem rychlejší než vy. Pokud začnete utíkat, pes vás bude pronásledovat a bude vás chtít dohonit. Pokud je pes velký, může na vás dokonce skočit, a to by mohlo mít opravdu nemilé následky. Také je důležité, abyste se psovi nedívali zpříma do očí a nedělali náhle prudké pohyby.

