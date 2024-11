Osudy některých zvířat bývají smutné a jejich konce ještě víc. Pejsek Timothy měl ale štěstí, že našel svou novou milující rodinu…

Zpočátku to vypadalo, že německý ovčák Timothy bude mít nudný život. Jeho majitelé ho umístili na pozemek do holého oploceného kotce, kde celé dny přecházel ze strany na stranu… Terénní pracovníci organizace PETA si zoufalého zvířete všimli a sledovali ho dlouhé čtyři roky. Jejich jediným přáním bylo dostat ho co nejdříve z kotce pryč!

Organizace PETA zverejnila video o pejskovi Timothym. Podívejte se na jeho příběh. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Život na pár metrech

Majitelé psa ze Severní Karolíny v USA o tom ale nechtěli ani slyšet. Měli pocit, že zvíře dostává vše, co potřebuje – jídlo, vodu, boudu…

„Vůbec je nenapadlo, že tak velký pes má málo pohybu a málo sociálních kontaktů s člověkem,“ rozčilovala se pracovnice organizace PETA s tím, že s pejskem si dlouhá léta nikdo nehrál, natož aby ho třeba pohladil.

Přemlouvání majitelů

Organizace PETA se proto snažila majitele psa přesvědčit, aby Timothyho dali k adopci. „Byl to běh na dlouhou trať, ale nakonec se nám to vyplatilo,“ povzdechla si odbornice z PETY, která za chlupáčem chodila pravidelně s kolegou. Jeden z nich přemlouval majitele k adopci Timothyho, druhý se staral o zuboženého pejska. Poté, co majitelé psa nakonec s adopcí souhlasili, byl Timothy odvezen do azylu k dočasné pěstounce. A pak už se čekalo, než se pro chlupáče sežene milující rodina.

Nový domov. Konečně!

Volba padla na starší manžele – Lori a Michaela ze státu New York, kteří si mazlíčka moc přáli. „Žijeme aktivně a rádi do našeho způsobu života zahrneme i pejska,“ řekla paní Lori s tím, že s manželem milují pěší turistiku a kempování v přírodě. Timothy tak ve své nové rodině zažívá spoustu dobrodružství a je neskutečně vděčný. Bohužel, spousta pejsků takové štěstí nemá.

„Je spousta psů, kteří žijí venku, v těsných kotcích bez přístřešku, vody a dostatku jídla,“ upozorňuje ve svém prohlášení prezidentka PETY, German Shepherd. A má pravdu. Její organizace se snaží přimět lidi, aby neuvazovali tyto „němé bytosti“ bez dozoru venku, jako by to byla jízdní kola. „Poškodí jim to tělo i duši,“ uzavírá.

Zdroje: https://people.com, https://eu.usatoday.com