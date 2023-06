Čokoláda je pro psy smrtelná. Co dělat, když ji váš pes sežere?

Neriskujte zbytečně zdraví psa a nenabízejte mu čokoládu ani potraviny, které ji obsahují. Opravdu mu jen škodí, i když může pejskovi vonět a chutnat. Psa může čokoláda i otrávit nebo mu poškodit důležité orgány.

Jed jménem čokoláda

Čokoláda je pro psy toxická. Mnozí majitelé psů, především starší ročníky, takovému tvrzení oponují a namítají, že jejich pejsek kdysi snědl to či ono a vůbec nic se mu nestalo. To je samozřejmě skvělé, ale i když zvíře po požití čokolády nepojde, není to důkaz její neškodnosti, ale spíš jen malého obsahu kakaového prášku v pochoutce.

Čokoláda rozhodně není jedinou potravinou, která může psovi ublížit. Podívejte se ve videu, na které byste si měli dát pozor:

Čokoláda sice obsahuje řadu látek, které se dají označit i za prospěšné, ale kromě nich je v ní obsažen také kofein a teobromin. Právět ten je označovaný také jako jeden z metylxantinů a ve článcích se můžete proto setkat s různymi názvy stejné nebezpečné látky. Teobromin a kofein neumí psí organismus zpracovat, zvířeti rozbuší srdce a v závislosti na velikosti psa a množství požité látky se do 6 až 72 hodin mohou objevit symptomy otravy.

Čokoláda může způsobit psovi otravu

Mezi takové projevy patří zvracení, průjem, nutnost močení, ale také neklid, záchvaty a třes, bušení srdce až případný kolaps.

Pokud se stane, že pes čokoládu zkonzumuje, určitě je dobré vědět kolik jí snědl a jaká je jeho váha. Závažnost přímo souvisí na poměru požitého teobrominu v poměru k váze. V případě, že jde zhruba o 20 mg teobrominu na kilo váhy, toxicita se projeví jen velmi mírně. Trojnásobek této dávky na jedno kilo váhy je provázen záchvaty, desetinásobek způsobí smrt.

Jen 100g čokolády na vaření je smrtelnou dávkou pro malého psa do 6 kg.

Malého pejska může i 100g čokolády usmrtit. Zdroj: shutterstock

Co dělat, když pes sežere čokoládu?

Pokud váš pes zkonzumoval čokoládu, nemusí to nutně znamenat jeho smrt, nicméně čokoláda rozhodně představuje obrovskou zátěž pro organismus, riziko komplikací a poškození orgánů Otravu se můžete pokusit zvrátit vyvoláním zvracení, ale to je rozhodně lepší nechat na veterináři. Nicméně je to možné za použití peroxidu vodíku. Opět je nutné znát přesnou váhou psa, abyste mu neublížili a vypočítali správně množství podané látky. Podání peroxidu může být ale také rizikové, a proto vhodnější je, aby vás instruoval nebo zvracení vyvolal odborník.

Další možností je použití aktivního uhlí, a to v poměrně velkém množství. Na 1 kg váhy budete potřebovat 7 tablet aktivního uhlí, které zabrání uvolnění toxických látek do krevního oběhu.

Jestliže jde však o velké množství čokolády, neprodleně navštivte veterináře, který nasadí léčbu podle závažnosti.

Pesovi raději nabídněte jiný pamlsek. Zdroj: Profimedia

Problematické je i to, že psům čokoláda a pokrmy s čokoládou voní i chutnají. Nenechávejte je tedy v blízkosti domácích mazlíčků a poučte i ostatní členy domácnosti.

Kousek čokoládového dortu vašeho psa nejspíš nezabije, ale proč riskovat jeho zdravotní stav a poškození orgánů. Psům můžete nabídnou celou řadu jiných pamlsků, které jsou pro něj nejen zajímavější, ale také nepředstavují vůbec žádná rizika.