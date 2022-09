10 divných věcí, které dělá náš pes, a my nevíme proč: Tady je vysvětlení

Máte doma čtyřnohého kamaráda, který se někdy chová poněkud zvláštně? Běhání ve spánku, točení se v kruhu a mnoho dalšího si nedokážete vysvětlit? My vám s tím pomůžeme! Někdy to má prostý důvod.

Jak už se říká, pes je největší přítel člověka. Možná k tomu má blíž, než jste si mysleli. Člověk se někdy může také chovat, jako kdyby se znovu narodil, tak proč by nemohl i pes? Tyto, občas i velmi vtipné, typy chování jste u svého pejska jistě viděli. Co znamenají a proč to dělají?

Kousání a žvýkání všeho

Nejlepší je pořídit pejskovi nějakou hračku, kterou bude kousat, než aby vám zničil věci. Žvýkání je pro psa velmi relaxační, přičemž se mu v těle uvolňují endorfiny neboli hormony štěstí. Díky tomu může být váš pejsek mnohem spokojenější.

Škubání nohy při drbání

Jistě budete souhlasit, že tohle chování je velmi běžné. Pokud pejska podrbete na tom správném místě, pak bude jeho nožkou kopat. Jedná se o podobné reflexy, jako má člověk při bouchnutí kladívkem do určitého místa na koleni. Také vám vystřelí noha, i když to není záměrné. Podívat se můžete také na video, kde se dozvíte více o takových druhzích chování pejska.

Točení před ulehnutím

Když si pes najde vhodné místo ke spánku, ať už je to na zemi nebo v posteli, může se chvilku točit v kruhu. Je to stejný instinkt hnízdění, jako při sbalení do klubka. Dříve, než se pes ochočil, si vyhrabával místo, do kterého následně ulehl. Hrabáním půdu změkčil a v díře se poté skryl. Tudíž mu to poskytovalo ochranu i udržení tělesné teploty. Točením pak udusával hlínu či listy pro větší pohodlí.

Oční kontakt

Stává se vám, že s vaším čtyřnohým kamarádem hrajete hru, kdo první uhne pohledem? Jakým způsobem na vás pes kouká, prozrazuje, že rozumí vašim emocím. Když poplácáváte pejska po hlavě a on na vás kouká, je možné, že zpracovává emocionální signály, jež od vás dostává.

Pes se snaží porozumět člověku i přes oční kontakt. Zdroj: Profimedia

Očichávání psů navzájem

Jakožto i jiná zvířata, tak i psi dokážou z pachů rozpoznat mnoho informací. Některé studie dokonce dokazují, že pach člověka, který je „členem smečky“, mu přináší uspokojení. Pach známých psů je pak až na druhém místě.

Jezení trávy má více důvodů

Když pes požírá trávu, tak to může mít hned několik důvodů. Buď mu je špatně a spolknutá tráva mu pomůže lépe se vyzvracet, anebo potřebuje doplnit živiny, vitaminy či vlákninu. Třetím důvodem je, že mu tráva prostě chutná.

Pes si dokáže udělat ze všeho zábavu, i z požírání trávy. Zdroj: Shutterstock

Chaotické lítání

U pejska jste jistě už zpozorovali, že se z ničeho nic rozběhne a lítá všude kolem. Je to kvůli tomu, že má nahromaděnou energii a on ji potřebuje pouze upustit. Nejčastěji k tomu dochází, když je pes dlouho v klidu. Může to ale dělat také po procházce nebo koupání, kdy uvolňuje vzrušení či napětí.

Běhání ve spánku

Běh, škubání, štěkání nebo další hlasové projevy během snění spolu úzce souvisí. Někteří vědci rovněž dokázali, že mozek psů je velmi podobný lidskému mozku. Tudíž prochází stejnými elektrickými vzory, jako snící lidé. K těmto pohybům spadá rovněž pohyb očí neboli REM spánek. Psi snění prožívají fyzicky. Vzpomínají, co dělali, a to se projevuje těmito pohyby.

Psí a lidský spánek se podobají. Zdroj: Shutterstock

Intenzivní třesení hračkou

Tento druh chování má své počátky v dávné době. Divocí psi, stejně jako vlci, měli hlad, a tak se chtěli co nejdříve nažrat. Když ulovili kořist, potřebovali ji co nejdříve usmrtit. Poté si už plnili své žaludky a bylo vše v pořádku. Jsou to teda pudy, které v nich převládají dodnes, avšak trvají pouze pár sekund. Aportování můžete rovněž přiřadit k těmto loveckým instinktům.

Zahrabávání po potřebě

Někdy se může zdát, že chce pejsek uklidit a zakrýt své místo potřeby. Skutečnost může být ovšem rozdílná. Pejskové mají na tlapkách pachové žlázy, které vylučují feromony. Pes pohrabáváním si tak značkují své teritorium či nechává svůj pach ostatním, aby věděli, že na tom místě byl právě on.

