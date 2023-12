Pes je nejlepší přítel člověka. Ale porozumět mu je někdy těžké. obvzlášť když tiše prožívá bolest nebo zdravotní neduhy. Jak jeho útrapy můžete rozklíčovat?

Ještě než se psi domestikovali, nebyli zvyklí dávat najevo svou bolest. Moc dobře věděli, že každý projev slabosti by mohli využít predátoři, kterých bylo v přírodě plno… Dnešní psí mazlíci nemají se svými „ostřílenými předky“ moc společného. Svou psí tlupu vyměnili za lidské rodiny. A kořist už dávno neloví, ale dostávají jídlo granulích či konzervách. To ale neznamená, že jejich život je bez problémů. Podle veterinářů spousta „chlupáčí“ trpí různými druhy bolesti. Jak poznáte, co vašeho pejska konkrétně trápí?

Je slabý a kulhá

Některá plemena , jako třeba boxer, rotvajler, labrador, zlatý retrívr či dobrman mají problémy s bolavými klouby či kyčlemi. To se navenek projevuje sníženou aktivitou a pohyblivostí. Váš mazlík má problém vyjít do schodů a procházkové trasy, které kdysi zvládal s velkou vervou, teď už je „přežívá“. Bolest kloubů se projevuje drobným kulháním nebo i faktem, že se nechá pejsek nosit. Většina pejsků totiž tuhle „lidskou službu“ nesnáší a nejraději jde po svých… Pokud se vám zdá, že chlupáč splňuje všechny symptomy, raději s ním zajděte k verináři. Určitě najde řešení, které mu uleví od bolesti.

close info Profimedia zoom_in Kulhání může být signálem, že pejska bolí klouby.

Drbe se o sto šest

Drbání je u lidí slast. U psů bohužel často nutnost, protože poukazuje na různé kožní choroby. Oblast, kterou si pejsek pořád „masíruje packou“, bývá drsnější a často podrážděná. Proto je potřeba abyste svého mazlíka pravidelně podrobili kontrole, jestli náhodou v srsti nemá blechy nebo klíšťata. Pokud jste přeci jen tyhle cizopasníky našli, nezapomeňte kůži očistit a dodat pejskovi porci vitaminů, která posílí jeho odolnost. Nejlepším zdrojem výživných látek je rybí tuk, který zoceluje cévy, podporuje krevní oběh a pomáhá na rychlejší regeneraci kůže!

close info Profimedia zoom_in Časté drbání u chlupáče může znamenat kožní problémy.

Mne si uši

Psí uši bývají semeništěm různých infekcí a bakterií. Pokud svému chlupáči pravidelně nečistíte uši, může se stát, že dostane bolestivý zánět. Jak poznáte, že tahle nepříjemnost se týká zrovna vašeho čtyřnohého miláčka? Jednoduše, podle toho, že ho uchu svědí a chce se „podrbat“. Proto se tře o podlahu, postel, nábytek a tak dále. U horších infekcí může jít i o výtok. Leckdy se stane, že pejsek dlouhodobě trpící zánětem může kňučet při pohybu hlavou nebo razantně omezit konzumaci potravy.

close info Profimedia zoom_in Pes, který se tře hlavou o nábytek má problémy s ušima.

Trápí ho žaludeční problémy

I pejskům se stává, že jim jídlo nesedne. Tak ukrutně je tlačí v žaludku, až venku začnou jíst trávu, která má vyvolat zvracení. Pokud se váš chlupáč nadavuje častěji, raději ho vezměte ke zvěrolékaři. Ten detekuje problém a změní stravu. Určitě bude lépe!

