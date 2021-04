Jak poznáte, že váš pes má epilepsii? Příznaky mohou být nenápadné

S poruchami nervového systému se nesetkáváme jen u lidí, projevit se mohou i u psů. Epileptický záchvat vypadá děsivě a naplní nás pocitem bezmoci, protože nevíme, jak němé tváři pomoci. Je to sice těžké, ale nejlepším řešením je zachovat klid a jednat s chladnou hlavou.

Epilepsie u psů není ničím výjimečným, podle statistik jí trpí až 3 procenta psích miláčků. Ne každý záchvat však znamená epilepsii. Pokud pejska přepadnou křeče, trhá sebou, popadne ho třesavka, nadměrně sliní nebo mu unikne moč a stolice, určitě s ním zajděte na veterinární vyšetření. Příznaky mohou signalizovat poškození mozku vlivem nehody, nádoru nebo infekce vztekliny. Pokud se tyto možnosti vyloučí, veterinář zřejmě diagnostikuje epilepsii a nasadí pejskovi příslušné léky.

Dopředu je třeba říci, že epilepsie se zcela vyléčit nedá. Nelze ani předpovědět její průběh, protože u každého psa se projevuje s jinou intenzitou. K záchvatům může docházet zcela ojediněle a léčba nemusí být ani potřeba. Jestliže se však dostavují často a pes u nich upadá do bezvědomí, mohou ho ohrožovat na životě.

Epilepsie je stresující pro pejska i pána. Zdroj: Shutterstock.com

Co pro pejska s epilepsií můžete udělat vy

První signály nemusíte vůbec zpozorovat. Pes může být jen neklidný, apatický či strnulý, což se dá přičíst i jiným příčinám. Asi nejtypičtějšími příznaky epilepsie jsou křeče, třes a pěna u tlamy. Zbystřete také, pokud pes kulhá, aniž si poranil nohu, nebo drží hlavu v nepřirozené pozici.

Jakmile přijde záchvat, nesnažte se psa držet ani uklidňovat, mohl by vás instinktivně pokousat. Odstraňte z jeho dosahu předměty, o které by se mohl zranit, vytvořte v místnosti přítmí a vypněte televizi i hudbu, aby ho nerušily žádné zvuky. Dívejte se na hodinky, abyste věděli, jak dlouho záchvat trval a mohli jste o tom informovat veterináře. Věřte, že čas neodhadnete. Bude vám to připadat jako věčnost, i když během záchvatu uběhnou třeba jen dvě minuty.

Po skončení záchvatu bývá pes velmi unavený, dostaví se hlad a žízeň. Ujistěte ho, že jste tu pro něj a stále ho milujete.

Lékaři bohužel nedokážou říci, co epilepsii způsobuje. Záchvaty však někdy mohou být vyvolány určitým spouštěčem - například stresovou situací, nepříjemným zvukem nebo extrémní fyzickou zátěží. Pokuste se vysledovat, zda to není případ i vašeho čtyřnohého pacienta. V budoucnu můžete psa podobných situací ušetřit a zabránit tak dalším záchvatům.

(Zdroje: https://www.zoohit.cz/magazin/psi/, https://www.mujchlupac.cz/zdravi/jak-poznat-epilepsii-u-psa/490)