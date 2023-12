Víte, jak to bývá. Váš čtyřnohý kamarád strašně miluje jídlo. Každý pamlsek, který mu dáte, zmizí v jeho tlamě rychleji, než mrknete. Psi, kteří mají tendenci hltat potravu, mohou ale čelit zdravotním problémům spojeným s rychlým polykáním granulí. Hrozí vašemu psovi torze žaludku?

Kromě samotného polykání potravy dochází při hltání granulí i k nadměrnému polykání vzduchu, což může mít negativní dopady na jejich trávicí systém. Psí břicho je po rychlém jídle nafouklé, psům je na zvracení a nemůžou se pohybovat. To je klasický příznak torze žaludku, vážného zdravotního stavu, který může u našich milovaných mazlíčků vést v extrémních případech až k smrti.

Řešení psího hltání je přitom až překvapivě jednoduché, jak ukazuje kanál Top Dog Tips na Youtube.

Zdroj: Youtube

Jak zpomalit psa v jeho nenasytné touze po jídle?

Pomalejší krmení

Jedním z klíčových opatření je pomalejší podávání jídla. Existují speciální misky a hračky, které mohou pomoci regulovat tempo stravování. Můžete jim dát míček, o kterém víte, že ho nespolknou, do misky. Nebo pořiďte čmuchací deku, kdy pes granule musí hledat. Existují různé zpomalovací misky různých tvarů.

Podle všeho především tenisový míček může být víc než jen oblíbenou hračkou. Jeho využití při krmení psa může přinést řadu výhod pro jeho fyzické zdraví a celkový životní styl. Stačí ho vložit do misky a okamžitě uvidíte rozdíl v tom, jakou rychlostí do sebe vás psí miláček láduje granule. Pamatujte ale na to, že byste měli vždy konzultovat svá rozhodnutí i s veterinářem, než začnete svéhlavě měnit stravovací návyky svého psa.

Rozdělení jídla

Místo jednoho velkého jídla denně můžete také psovi podávat menší porce častěji během dne. Pes tak bude mít přes den pocit sytosti a postupně se naučí, že jeho dávky jídla jsou menší. To ho nakonec dovede k tomu, že si je bude více vychutnávat a v jídle zpomalí.

Identifikace, co psa stresuje

Někteří psi mohou také hltat potravu v reakci na stres nebo úzkost, kterou prožívají. Tento behaviorální aspekt je důležité brát v úvahu. Pokud je totiž hltání spojeno se stresem, je důležité identifikovat spouštěče stresu a zapracovat na jejich eliminaci nebo minimalizaci.

Zdroj: rescuedogs.co.uk, shophiddin.com