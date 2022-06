Některé psy může horko i zabít: Jak je v třicítkách ochránit?

Přestože je většinou lidí léto považováno za vůbec nejlepší roční období, pejsci jej vnímají rozhodně jinak. Během horkých dnů totiž trpí a takřka jakákoliv aktivita je pro ně neuvěřitelně náročná. Svému miláčkovi ale můžete pomoci letní horka snadno překonat. Víte, jak je nejlépe při vysokých teplotách zchladit?

Extrémní letní teploty jsou vyčerpávající pro člověka, natož pak pro psa, jehož tělo pokrývá srst, která teplo zadržuje. Navíc pejsci během pohybu venku nemají žádnou ochranu pacek, a tak musí holými tlapkami našlapovat na šíleně rozpálený chodník. Léto zkrátka není obdobím, které by mezi pejsky patřilo k těm nejoblíbenějším. Zkuste jim jej alespoň trochu ulehčit a zpříjemnit.

Někteří psi snášejí teplo hůře

Přestože je horko obecně nebezpečné pro všechny psy, někteří z nich vysoké teploty snášení ještě hůře. Jde například o pejsky s tmavou srstí, která pochopitelně přitahuje sluneční paprsky, anebo psy s nadváhou. Stejně jako u lidí, extrémní teploty jsou nebezpečné i pro psy staré a nemocné. Během léta nejvíce trpí také nízká plemena psů, která se při chůzi pohybují těsně nad rozpálenou zemí. Před horkem bychom dále měli chránit také štěňata či psi s krátkou čelistí.

Horko je nebezpečné pro psy s krátkou čelistí, například tedy pro buldočky. Zdroj: Tatiana Katsai / Shutterstock.com

Jak bojovat s horkem

Přestože pes potřebuje jít několikrát denně na procházku, pokud venku panují extrémní teploty, procházky razantně zkraťte. Pejska vezměte ven, a jakmile vykoná svou potřebu, prchejte s ním zpět domů. Pravděpodobně jej ani nebudete muset přemlouvat, neboť někteří psi sami po venčení z důvodu extrémních teplot utíkají zpátky ke dveřím. Na dlouhé procházky se vydávejte jen brzy ráno nebo později večer, kdy slunce tolik nepraží.

Pejskovi často vyměňujte vodu, můžete do ní přidat i kostku ledu, aby se váš chlupáč dobře osvěžil. Pokud zhluboka dýchá a má vyplazený jazyk, zkuste jej jemně ochladit hadrem namočeným do studené vody. A pozor, pokud máte doma například naháče nebo pejska s velmi krátkou a řídkou srstí, před odchodem na procházku jej natřete opalovacím krémem.

Naháče anebo pejsky s velmi krátkou srstí natřete krémem s ochranným faktorem. Zdroj: Olga Aniven / Shutterstock.com

Jak zchladit psa

Že je pejskovi horko, dává najevo hned několika signály. Tím nejznámějším je, že vyplázne jazyk a zrychleně dýchá, ukázat vám to ale může i jinak. Například si během procházky často sedá a snaží se zvednout rozpálené tlapky. Může i hodně slinit, případně mít u tlamy ze slin pěnu.

Během horkých letních dnů pejska udržujte spíše ve stínu, ideálně doma. Podávejte mu dostatek vody. Na procházku mu můžete pořídit slušivé botky, které jeho tlapičky ochrání před rozpáleným chodníkem, a po příchodu domů jej na chvíli zabalte do ročníku namočeného do vlažné vody. Pokud máte na zahradě hadici, můžete pejska rychle osvěžit i s ní. Učiňte tak ale jen v případě, kdy není pejsek rozpálený. Mohl by totiž dostat teplotní šok.

Stane-li se, že pejsek stráví na sluníčku víc času, než by měl, a jeho organismus bude přehřátý, často se u něj objeví horečka, průjem, zvracení, zvýšený tep anebo malátnost. V takovém případě okamžitě vyhledejte veterináře. K němu pak pejska dopravte ideálně v mokrém ručníku, který jej bude již po cestě chladit.