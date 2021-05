Co se stane, když dáte psovi kávu?

Štěkající mazlíčci se v dnešní době stávají plnoprávnými členy rodiny a nikoho nepohorší, když s nimi téměř jíte z jednoho talíře. Co když vám ale ve chvíli nepozornosti vychlemtají i kávu z hrnku? Může jim kofein ublížit?

Pokud váš pes čas od času vstrčí čumák do hrnku s instantní kávou a pozře dva tři doušky, nejspíš se mu nic nestane. Na pravidelné posezení u šálku espressa však čtyřnozí kamarádi opravdu nejsou stavění. Jejich organismus reaguje na kofein mnohem citlivěji než ten lidský, a k předávkování může dojít i při pozření menšího množství.

Příznaky vážné otravy se dostavují poté, co pes pozře 40 mg kofeinu na každý kilogram své váhy. Znamená to, že nápoj připravený ze dvou lžiček instantní kávy, který obsahuje zhruba 120 mg kofeinu, možná neublíží čtyřicetikilovému německému ovčákovi, ale čivava nebo yorkšírský teriér se nejspíš dostanou do stavu vyžadujícího zásah veterináře. Vyšší dávky kofeinu (od 100 mg / kg váhy) pak mohou zvířeti způsobit i smrt. Záleží ovšem také na stáří a celkovém zdravotním stavu psa.

Některé nápoje snesou opravdu jen lidé. Zdroj: Shutterstock.com

Jak se otrava kofeinem u psů projevuje?

Mezi mírné příznaky otravy patří neklid a hyperaktivita. Pes bude nervózní a neposedný, může běhat dokola a bezdůvodně poštěkávat. V horším případě se mu také zvýší tlak a bude hrozit riziko srdeční arytmie i ztráty kontroly nad svalovou činností, což se projeví třasem nebo křečemi. Je možné i zvracení a průjem, jimiž se tělo snaží jedu zbavit. Při opravdu těžké otravě pes upadne do kómatu, ze kterého se už nemusí probudit.

Kofein se neskrývá jen v kávě

Obsah kofeinu v šálku kávy se špatně odhaduje z důvodu, že každý kávu připravujeme trochu jinak. Někomu vyhovuje "turek", jiný preferuje překapávanou, někdy nám stačí jen slabá instantní. Než dumat nad každým miligramem, je určitě lepší a bezpečnější psovi kávu prostě nepodávat vůbec a hrnek odkládat na vyšší místa, kam nedosáhne.

Psí mazlíčky však zdaleka neohrožuje jen káva. Velkou dávku kofeinu najdeme také v energetických nápojích a v čokoládě. Stogramová tabulka hořké čokolády s vyšším obsahem kakaa může malému plemenu dokonce ublížit více než hrneček cappuccina! Vysoká koncentrace cukrů a tuků navíc zvyšuje riziko akutního zánětu slinivky, což je u psů život ohrožující stav. Určitě tedy není dobrý nápad se s pejskem dělit o bonboniéru, jakkoli ho milujete. Sladkosti a kofeinové nápoje ukládejte z jeho dosahu a nedávejte mu je ani za odměnu.

Zdroje: https://vcahospitals.com/know-your-pet/caffeine-toxicity-in-pets, https://cit.vfu.cz/vettox/list.php?art=45&cat=57