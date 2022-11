7 věcí, které nikdy nedělejte svému psovi, ublížíte mu tím

Pokud je vaším domácím mazlíčkem pes, neměli byste ho nikdy vystavovat zbytečnému nebezpečí. Přestože má mnoho chovatelů dojem, že chce svému miláčkovi dopřát to nejlepší, často se jedná o chyby, které by mu mohly ublížit.

Rčení, že pes je nejlepší přítel člověka, je velmi výstižné a pravdivé. Tato milá chlupatá stvoření oplývají značnou dávkou inteligence a při správném vedení jsou věrní, láskyplní a oddaní.

Proto si psi zaslouží to nejlepší a je nadmíru důležité vyvarovat se některých zbytečných prohřešků, které by jim mohly uškodit a někdy i ohrozit jejich zdraví. Čeho byste se měli určitě vyvarovat?

Kosti nikdy vařené, ale jen syrové

V případě, že vyznáváte přirozenou stravu psů, tedy metodu BARF, kdy se krmí zvíře syrovým masem, kostmi a vnitřnostmi, zeleninou, oleji, semínky apod., je vždy nutné dbát na to, aby šlo o kvalitní suroviny. Co se týká kostí, které jsou významným zdrojem vápníku, měly by být vždy syrové.

Kosti jsou významným zdrojem vápníku, pro psa by měly být ale vždy syrové. Zdroj: shutterstock.com

Proč? Během vaření či pečení se totiž mění jejich struktura a jsou více lámavé, což je pro trávicí trakt psů značně nebezpečné. Velice snadno by se kosti během trávení mohly zapíchnout ve střevech a způsobit tak psovi nebezpečné poranění střev či žaludeční stěny.

Dlouhosrsté rasy nikdy rapidně nestříhejte

Srst psa má důležitou termoregulační funkci, a tak v domnění, že se zvíře v teplých dnech bude cítit lépe a nebude trpět horkem, nechávají někteří majitelé psy ostříhat. To je však velká chyba a z biologického hlediska to není správné řešení. Tělo psa kvůli razantnímu ostříhání zažívá velký teplotní šok a může se tak rychle přehřát. V horkých dnech by mohlo zvíře dokonce dostat úpal a pokožku si spálit.

Žádné nebezpečné hračky

Psi hračky milují a ke svému životu je potřebují. Protože je však koušou a často i trhají, měly by být jen z odpovídajících materiálů, aby nehrozilo riziko poškození trávicí soustavy. Kupujte tedy svým mazlíčkům jen hračky od erudovaných výrobců, které se nedají zničit. Často stačí kousek ulomeného plastu či utržené látky a neštěstí může být na světě.

Nesprávná dávka jídla

Držte se pravidla, že dle velikosti a rasy by měl dostat každý pes správnou denní dávku jídla. Hlavně žádné překrmování! Pokud krmíte metodou BARF, měl by váš mazlíček dostat krmiva tak 3 % z jeho celkové váhy, jestliže využíváte granule, výrobce většinou uvádí správnou dávku na obale.

Překrmování by zcela jistě vedlo k obezitě, která s sebou přináší mnoho zdravotních problémů, stejně jako u lidí. Pes by mohl trpět například bolestmi kloubů či potížemi s oběhovou soustavou. Pokud chcete svému pejskovi dopřát, vsaďte na přírodní pamlsky. Skvělé jsou třeba sušené uši, plíce či hrtany, které jejich trávicí systém nepřetíží.

Bez pravidel by to nešlo

Každý pes by měl ve svém majiteli cítit autoritu, ke které má plnou důvěru. Dbejte vždy na správný výcvik a dodržování základních povelů. Jinak by vám pes velice snadno mohl „přerůst přes hlavu“. Vždy je však nutná trpělivost a správné vysvětlení, aby vše pes dokonale ovládal. Výcvik veďte krok po kroku a nikdy nezapomeňte na zaslouženou odměnu.

Každý pes by měl ve svém majiteli cítit autoritu, ke které má plnou důvěru. Zdroj: Shuttersock

Lidské jídlo není pro psy

Pes nesnese stejné pokrmy jako my lidé. Přestože je ve vašich očích s chutí zhltne, ve výsledku jsou pro zvíře zatěžující a nebezpečné. Často jsou plné soli, různého koření a nadměrně mastné. Prostě nic pro psí žaludek.

Nikdy nezanedbávejte zdravotní problémy

Každý milovník psů chce mít svého mazlíčka spokojeného a zdravého. Proto nikdy nepodceňujte žádný zdravotní problém a při jakýchkoli náznacích obtíží zvířete zajděte raději k veterináři.

