Pes nechce do vody: Zkušený kynolog radí, jak ho naučit vodu milovat

Horké letní dny jsou tu a váš čtyřnohý kamarád nesdílí zájem o zchlazení se ve vodě? Nebojte, naděje tu stále je! Máme pro vás několik tipů, které byste měli se svým pejskem vyzkoušet.

Když chcete odnaučit psa strachu z vody, najděte si vodní nádrž či řeku s pozvolným vstupem. Pro psa to bude vhodnější a bezpečnější. Pouze nízká hladina vody ovšem nestačí. Budete potřebovat hlavně trpělivost a mnoho pamlsků.

Staňte se jeho vzorem

Pes bezmezně důvěřuje svému páníčkovi, tak proč toho nevyužít. Nachystejte se do vody jako obvykle a tvařte se přirozeně. Po malých krůčkách se dostaňte až na břeh a lehce se cachtejte. Když uvidíte, že by k vám chtěl pejsek jít, chvalte ho a navádějte. Ukažte mu, že se nemá čeho bát! U některých psů to je minutová záležitost, ovšem objeví se tací, kterým to zabere i několik dní. Po viditelných zlepšeních zvyšujte vzdálenost od břehu a pejsek se určitě přidá. V žádném případě neberte pejska do vody násilím, tím byste všechno jen zhoršili.

Zkuste psovi hodit míček nebo pamlsek do vody a vyčkejte, jestli si bude hrát i ve vodě. Zdroj: Shutterstock

Překonejte strach z vody hrou

Jestli si váš pejsek moc rád hraje nebo má rád pamlsky, pak máte na něj dobrou fintu. Hrajte si s ním nejdříve na souši a po nějaké době se pomalu přibližujte blíž k vodě. Zkuste mu hodit míček nebo pamlsek do vody a vyčkejte, jestli si váš pejsek bude hrát i na mělkém břehu. Pokud se tak nestane, odstupte trochu dál a postup opakujte. Nezapomeňte pejska stále hodně chválit. Postupem času svůj vztah k vodě jistě přehodnotí.

Se psím kamarádem to půjde líp

Stýkáte se s někým, kdo má psa, který miluje vodu? Pokud ano, pak si vyrazte na společnou procházku! Je známo, že psi se od sebe navzájem učí, tak proč to nevyzkoušet i s vodou? Váš pejsek bude mít vzor v kamarádovi, který mu pomůže strach z vody překonat. Nechte je, ať si spolu hrají a třeba se z toho stane příjemné osvěžení pro oba psy.

Zvykejte pejska na vodu už jako štěně. Zdroj: Shutterstock

Psí bazének také pomůže

Pokud se vám nedaří pejska dostat do vody pomocí hraček či kamaráda, pak můžete zkusit bazén pro psy. Vezměte si pár jeho hraček a vlezte si s nimi do bazénku. Šplouchejte a snažte se pejska zaujmout. Jestli se vám to povede a pejsek si k vám vleze, určitě ho hned hodně chvalte. Zlepšit situaci můžete také pamlskem. Až se vám bude zdát, že si to pejsek v bazénku užívá, zkuste s ním jít i do hlubší vody.

Se záchrannou vestou budete v klidu oba dva

Jestli se váš pejsek prohání po břehu, ale do hlubší vody nechce, pak je tu možnost pomocí plovací vesty. Pejsek se bude cítit v bezpečí, a i vy se nebudete bát, že by se váš chlupáč utopil. Záchranné vesty jsou nejen pro psy neplavce, ale také je běžně používají zkušení plavci, kteří jedou s páníčky na vodu.

Zdroje: superzoo.cz, krmimkvalitne.cz