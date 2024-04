close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 14. 4. 2024

Někdy je to láska na první pohled, jindy hozená rukavice. Psi a partneři či rodinní přátelé si vždycky nesednou, a to může být docela ošemetný problém. Jak se k němu postavit? Co dělat, když pes nemá rád mého přítele?

Můj pes vs. můj přítel Psi mají vlastní hlavu a někdy se stane, že jim nový soused, partner nebo mazlíček prostě nesedne. Dá se s tím něco dělat? Rozhodně a jistě tušíte, kde by se dalo začít. Než se ale podíváme na několik způsobů, jak psa přesvědčit, že je váš přítel opravdu fajn parťák, podívejte se, co říká expert. Jsou psi žárliví? Podívejte se, co říká o psí žárlivosti Cesar Millan, kterému přezdívají také psí našeptávač. Zdroj: Youtube Jak zařídit, aby měl pes přítele také rád? Ať už tak nebo tak, zvířata a lidé na sebe vzájemně reagují. Někdy je to láska na první pohled, jindy až na druhý nebo osmnáctý. Vztahy mezi lidmi a zvířaty se ale rozhodně dají měnit, nicméně právě lidé se na tom musejí aktivně podílet. Psi, kteří mají špatné zkušenosti a jsou velmi teritoriální nebo se vyloženě bojí, mohou být až agresivní. Neláska mezi psem a partnerem může mít mnoho podob, ale správným přístupem a dostatkem času lze překonat všechny nepříjemné pocity. Důležité je psa zbytečně neprovokovat, chovat se klidně, ohleduplně a pomalu nechat psa přivykat. Psi si mohou brát osobně už to, že někdo jiný navštěvuje jejich domácnost, a pak samozřejmě i sahání na pelech, misku nebo psí hračky. Láska ale prochází žaludkem a u psů to platí podobně jako u lidí. Pro psy je důležité, kdo je krmí, nebo se i jinak o ně stará a díky tomu dokáží i k cizímu člověku přimknout a zvyknout si na něj. Zkuste to tedy přes krmení. Pes a partner nemusejí být nutně v přímém kontaktu, pokud mezi nimi panuje čirá neláska. Nechte ale psa, aby se díval, jak mu partner připravuje jídlo a dává mu jej na jeho místo. Postupně si pes zvykne, i kdyby byl z počátku vyloženě proti. V případě, že je pes schopný partnera tolerovat nejen v místnosti, ale i jeho dotyky, nechte jej nabídnout občas i nějaký pamlsek. Partner ho může mít v ruce nebo kapse kalhot a pes se bude chtít k němu přiblížit, dotýkat se ho a očuchávat jej, aby se k pamlsku dostal. Partner by se měl zdržet zbytečných pokusů o dotyky, dokud se jej samo zvíře nebude chtít dotýkat čumákem i tělem. close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Ještě jim to vrže? Pošlete je na teambuilding čili procházku! Psa a přítele pošlete na teambuilding! Pokud je pes s partnerem schopný společné vycházky, vyzbrojte partnera pár pamlsky na cestu. Postupně nechte také tuto povinnost na něm, nebo se alespoň střídejte. Později se můžete přidat a případně rutinu změnit zase podle vašich preferencí a možností. Nicméně, pokud se pes smíří s krmením a venčením, pak máte rozhodně už vyhráno. Další oťukávání a příchylnosti si časem osvojí také prostě podle toho, jak se budou k sobě vzájemně chovat. Pokud je váš partner ale zbrklý, ukřičený či dokonce agresivní, nedivte se psovi. Na druhou stranu, až si váš čtyřnohý miláček zvykne a oblíbí nového partnera, nedivte se ani tomu, když ho bude třeba poslouchat lépe. Psi dají na lídry smečky! Související články close Zvířata Nejmazlivější domácí zvířata: Patří mezi ně vietnamská prasata i potkani video close Zvířata Na jaře je péče o psí srst nejdůležitější: Těchto pět zásad je nutné dodržovat proti línání video Zdroje: countrylife.co.uk, pethelpful.com

