Pes neposlouchá: Triky, jak psa snadno naučit povel KE MNĚ, aby ihned přiběhl

Naučit psa několik základních povelů se rozhodně vyplatí a mohou vám pomoci předejít nejrůznějším nepříjemnostem. Základním povelem, který by měl každý pejsek zvládnout, je příkaz „ke mně”. Díky tomu budete mít svého čtyřnohého miláčka vždy pod kontrolou. Musíte jej ale povel naučit správně. Víte, jak na to?

Snad každý majitel psa touží po tom naučit svého mazlíčka alespoň pár povelů. Jenže leckdy se trénink zdá natolik náročný, že se spousta páníčků nakonec smíří s tím, že jejich pejsek zkrátka není natolik učenlivý, aby dokázal povely pochopit a řádně je plnit. V drtivé většině případů je ale spíše problém v tom, že majitelé psů vybírají nesprávnou formu učení.

Správná výchova může psovi i zachránit život

Věřte, že s trochou trpělivosti a správně zvoleným tréninkem dokážete naučit svého pejska nejrůznějším povelům, které bude na zavolání plnit. Pokud ale nechcete trávit většinu času učením svého miláčka leckdy až zbytečným příkazům, minimálně jeden povel byste jej rozhodně naučit měli. Namísto „dej pac” a „dělej mrtvého” vám totiž může nesmírně pomoci v situacích, kde je to potřeba. Příkazu „k noze”, případně „ke mně” by měl váš pes jasně rozumět a když na to přijde, měl by bez váhání okamžitě přiběhnout k vám. Kolikrát totiž mohou nastat chvíle, kdy mu právě uposlechnutí tohoto povelu například zachrání život.

Povely musí být jednoznačné a dobře rozlišitelné. Zdroj: goodluz / Shutterstock.com

Jak naučit psa „ke mně”

Rozmyslete si hned na začátku, zda budete na svého pejska volat „k noze”, anebo „ke mně”. A vždy používejte naprosto stejné zvolání. Budete-li tyto dva povely střídat, pejsek bude zmatený a nebude vždy vědět, co po něm zrovna chcete. Jakmile si zvolíte povel, který se vám více líbí, můžete se pustit do práce.

S učením povelů je nejlepší začít už u štěňátek, ale zvládnete to i s dospělým psem. Vždy u sebe mějte dostatek pamlsků, abyste mohli kdykoliv pejska odměnit. Sázejte přitom na ty pochoutky, které má nejraději. Trénink zpočátku provádějte například v bytě nebo na uzavřené zahradě, aby pejsek neutekl. Volejte na něj jménem tak dlouho, dokud k vám nepřijde. Když se tak stane, odměňte jej.

Začínejte pouze s jeho jménem. Jakmile se pejsek začne učit, přidejte za jméno i povel, tedy „ke mně” nebo „k noze”. Nakonec zcela odstraňte jméno a volejte jej jen povelem. Nezapomeňte ale, že pokaždé, když pejsek přijde, bohatě jej musíte odměnit. Jen tak bude totiž vědět, že dělá něco, co se vám líbí a co máte rádi. Postupně měňte také prostředí. Až nakonec si ale nechávejte ta místa, kde se vyskytuje mnoho věcí, které by mohly pozornost pejska zaujmout více než vy a vaše volání.

Psa vždy za splnění úkolu odměňte. Zdroj: Shutterstock

Výchova dospělých psů

Přestože se štěňata učí rychleji a snadněji než dospělí psi, výchova dospělých psů není nemožná, a když se obrníte vytrvalostí, rozhodně dojdete do vytouženého cíle. Leckdy se ale stává, že ať se snažíte sebevíc, starší pes zkrátka poslouchat nechce. Můžete si v takovém případě vzít na pomoc takzvanou stopovačku. Jde o velmi dlouhé vodítko, které můžete v případě potřeby zašlápnout a zastavit tak psa, aby se od vás nevzdaloval. Při spojení s povelem a postupným zkracováním stopovačky jej pak naučíte to, co po něm chcete, mnohem snadněji.

Pro podrobný návod, jak naučit pejska správně povel „ke mně”, se podívejte na video: