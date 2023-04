Kupujete psovi pamlsky? Možná mu škodíte a nevíte o tom!

Pokud je součástí vaší rodiny pes, jistě mu s radostí kupujete různé pamlsky. Při výběru se neřiďte jen obalem či reklamou. Váš čtyřnohý miláček si zaslouží jen to nejlepší. Vyhýbejte se proto dobrotám pro psy, které škodí jejich zdraví. Jak?

Kvalitní výživa je důležitá nejen pro člověka, ale samozřejmě i pro psy. Netýká se to pouze běžného krmiva, ale i drobných pamlsků, kterými je během dne odměňujete. Současný trh je doslova přesycený nekonečným množstvím takových produktů. Jedná se totiž o poměrně výnosný byznys. Vzhledem k tomu je tedy třeba vždy správně vybírat, aby pamlsky ve výsledku psovi neuškodily. Měly by být nejen zdravé, ale také by mu měly chutnat. Na co se tedy zaměřit a podle čeho vybírat?

Kterým pamlskům pro psy se raději vyhnout, se dozvíte v tomto videu:

Není pamlsek jako pamlsek

Je jedno, zdali pamlsky psa odměňujete, nebo mu jen chcete udělat radost. Vždy by měly být v odpovídající kvalitě, aby po nich pes prospíval. Mlsání by mělo být vždy zdravou volbou, ne nesmyslnou a předraženou surovinou, po níž navíc pes zbytečně přibývá na váze. Jak tedy poznat to správné pro vašeho psa?

Kvalitní výživa je důležitá nejen pro člověka, ale samozřejmě i pro psy. Zdroj: Shutterstock

Zdraví na prvním místě

Pamlsek, který chcete vašemu miláčkovi dopřát, by měl být v první řadě zdravý. Neměl by zvířeti v žádném případě zatěžovat trávení a narušit chod celého jeho organismu. Pokud dbáte na kvalitní krmivo, nepodceňujte tak prvotřídní jakost ani u psích pamlsků.

Nepodceňujte složení

U každého pamlsku si vždy prostudujte jejich složení. Zajímejte se o to, co obsahují. Mnoho výrobků bohužel neobsahuje jen vyhovující ingredience. Kvalita je však základ a záruka dobrého zdraví zvířete. Je jedno, jestli pořizujete pásky a tyčinky na chroupání, sušené maso, ouška, pařáty, kosti či ochucené pamlsky, vždy byste měli vědět, z čeho jsou vyrobeny a co skutečně obsahují.

Jedině tak se dozvíte, kolik obsahují procent masa a jaké jsou přítomny konkrétní vitamíny, minerály a další výživné látky podporující zdraví zvířete. Držte se obecného pravidla, že čím více je obsaženo masa, tím je pamlsek chutnější. Čím méně má tuků a sacharidů, konzervantů, barviv, dochucovadel a alergenů, tím je pamlsek zdravější a bezpečnější.

U každého pamlsku si vždy prostudujte jejich složení, ať přesně víte, co obsahují. Zdroj: Profimedia

Hlídejte i kalorie

Vždy také hlídejte energetickou hodnotu pořizovaného výrobku. Správná a kvalitní dobrota pro psy by měla být energeticky naprosto minimální. Proto se vyhýbejte vysokoenergetickým produktům. Nebudete muset počítat, kolik už pes dobrot dostal a jestli mu ještě nějakou můžete dát. Dostatek živin a celkovou energii by měl pes získávat z běžného krmiva, ne z doplňků stravy určených k mlsání.

Na trhu existuje nespočet pamlsků, ze kterých si můžeme vybírat. Od masových plátků, přes tyčinky pomáhající s dentální hygienou, až po sushi. Ne všechny jsou ale dobrou a zdravou volbou.

TIP: Zamlsejte si s mazlíčkem

Na současném trhu jsou k dostání dokonce pamlsky, které jsou vhodné nejen pro vašeho mazlíčka, ale i pro vás. Výhodou této novinky je nízký obsah kalorií a také praktičnost. Laskominou na procházce potěšíte nejen psa, ale hladového potomka i sebe.

Zdroje: www.spektrumzdravi.cz, www.prozeny.cz, www.mujchlupac.cz