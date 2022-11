10 skvělých vychytávek pro psy, které byste určitě měli mít doma

Je doma vaším společníkem pes? Tak to byste měli mít některé vychytávky, které vám jako páníčkovi usnadní život a vašemu mazlíčkovi poskytnou nejen bezpečí, ale někdy doslova i zachrání život.

Je jedno, jakou rasu psa chováte, ale jako správný pejskař byste měli mít po ruce věci, bez kterých se neobejdete vy, ani váš chlupatý přítel. Stejně tak myslete na ochranné prvky zdraví a bezpečí zvířete. O co vše se jedná?

Inspirovat se můžete ve videu:

Detoxikační gel

Jedna z věcí, které byste měli mít doma po ruce nebo i na cestách jako první pomoc. Tento gel, dokáže u psů zmírnit průběh infekčních průjmů, otrav a alergií. Je vyroben na bázi organického křemíku, bez chuti a vůně a zvířata jej obvykle přijímají bez problémů. Jedná se zároveň o vynikající doplněk po léčbě antibiotiky. Při průchodu zažívacím traktem na sebe gel váže středně molekulární toxické látky, patogenní bakterie a alergeny a úspěšně je odvádí z organizmu.

Detoxikační gel je dobré mít neustále po ruce. Zdroj: shutterstock.com

Lék na okamžité vyvolání zvracení

Situace, kdy pes nepozorovaně sežere to, co nemá, je bohužel poměrně častá. Proto byste neměli podceňovat okamžitou pomoc, kterou psům poskytnou prostředky, které vyvolávají zvracení. Naše babičky to řešily mlékem, ale dnes si u veterináře můžete pořídit odpovídající léky na vyvolání zvracení. Tato metoda má smysl pouze tehdy, pokud vyvoláte zvracení do 2 hodin od požití nevhodné stravy.

Pes by měl mít svůj pelech

Každý pes potřebuje mít své místo, kde bude spát, odpočívat nebo jen tak lenošit. Vždy jej pořiďte v adekvátním rozměru, aby mělo zvíře dost pohodlí. Vnitřek by měl být měkký a pohodlný. Dbejte i na pravidelnou údržbu, aby nedocházelo k rychlému množení nechtěných parazitů.

Relaxační hračky

Stejně jako lidé i psi se potřebují zotavit a trošku si pohrát. Pořiďte proto svému pejskovi buď interaktivní hračky nebo psí hlavolamy. Na současném trhu si můžete obstarat i hračky, které se dají naplnit granulemi či obsahem konzervy, takže pes zároveň získá i odměnu.

Upečte psovi bezpečné a zdravé pamlsky

Abyste měli jistotu, že pes někde neužírá nebezpečnou potravu, mějte jej vždy v ohrožených oblastech pod kontrolou. Výborným pomocníkem vám budou i pamlsky, které si sami vyrobíte a budete je psovi dávat například ve volné přírodě. Nebude mít potřebu vyhledávat něco jiného. Měli byste myslet i na správnou výživu, a tak lze do připravených dobrůtek přidat užitečné suroviny jako například mořskou řasu kelpu, která je výbornou prevencí proti zubnímu plaku.

Míček na tyči psa učí postřehu a řízeným reakcím

Skvělá pomůcka, která se hodí k výcviku nejen štěňat, ale dospělých psů. Zároveň se jedná o skvělou zábavu, a to nejen pro mazlíčka, ale i pro vás.

Ocet vždy po ruce

Každý majitel psa se někdy potýká s loužičkami, a to především u malých štěňat. Na pomoc proti skvrnám a zápachu je skvělým pomocníkem ocet. Pes potom nemá důvod vracet se při této nehodě na stejné místo. Mějte doma vždy v pohotovosti připravený rozprašovač s octovým roztokem, který je namíchán v poměru 1:1 s vodou.

Pořiďte si kvalitní oblečení na venčení

Každý pejskař ví, že na procházku je vhodné oblečení, které něco vydrží a dá se jednoduše čistit. Nakupujte proto u prověřených výrobců jen praktické oblečení z kvalitních a odolných materiálů.

Váš ztracený domácí mazlíček může být díky čipu velmi brzy nalezen. Čip musí být ale zanesen v některém z registrů. Zdroj: DmitryUlyanovsky / Shutterstock.com

Na očipování je zákon

Od roku 2020 musí být každý pes povinně registrován a očipován. Majitelé psů by to neměli opomíjet, protože v případě zatoulání psa je možného ho snadněji najít. Čip lze načíst čtečkou a je možné rychle dohledat páníčka.

Uložte si do telefonu důležité telefonní kontakty

Nikdy nevíte, co se může stát, a proto není od věci mít v telefonu uložená důležitá čísla. Například nejbližší veterinární pohotovost, a to nejen v místě vašeho bydliště, ale i v okolí vašich přátel a příbuzných z rodiny, kde trávíte s pejskem čas.

