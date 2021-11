Potraviny, které psi milují, ale mohou je zabít

Jste zvyklí vašemu čtyřnohému kamarádovi dávat něco od stolu na přilepšenou? Nedělejte to, můžete mu velice ublížit! Pojďte se s námi podívat na rizikové potraviny, které by psi vůbec neměli dostávat.

Je to až k nevíře, kolik potravin, které my lidé běžně konzumujeme, je pro pejsky jedovatých. Jelikož chce každý páníček pro svého mazlíka to nejlepší, měl by se dozvědět o jeho vhodné stravě co nejvíce. Ale zejména o té nevhodné!

Čokoláda

Čokoláda je na prvním místě, protože je to o ní všeobecně známo. Ale z jakého důvodu spadá do nebezpečných potravin? Obsahuje totiž kofein a theobromin (hořký alkaloid kakaovníku). Tyto látky se z psího organismu vylučují nesmírně pomalu a mohou psa otrávit. Nejsou to ale jen tyto dvě látky, nebezpečí se ukrývá i v tucích, které mají špatný vliv na funkčnost slinivky.

Čokoláda a kakao jsou pro psy absolutně nevhodné! Zdroj: Alex Kosev / Shutterstock.com

Avokádo

Dužina avokáda v malém množství není pro psa nijak nebezpečná, je dokonce prospěšná, protože obsahuje zdravé tuky a mastné kyseliny. Ale pokud se váš mazlíček pustí do slupky, listů nebo pecky, problém je na světě. Tyto části obsahují persin, fungicidní toxin, který může způsobit i smrt.

Česnek/cibule

Oblíbené ingredience, které používá nejspíš každá domácnost. Pro psy jsou oba druhy této zeleniny nebezpečné a to ve všech variantách. Syrové, sušené nebo vařené, pejskům jednoduše ne. Látky, které jsou v česneku a cibuli obsažené, se rychle vstřebají a poškozují červené krvinky. Otrava se objeví až po pár dnech.

Brambory

Brambory v sobě mají toxiny, které se při vaření přemístí do vody. Svým způsobem nejsou vařené brambory pro psy jedovaté, ale i přesto jsou pro ně nevhodné, protože psi hůře tráví bramborový škrob a můžou se objevit žaludeční a střevní potíže.

Ořechy

Tato skupina je velice nebezpečná. Makadamové oříšky způsobují pejskům třes až ochrnutí. Muškátový oříšek je ještě větší zlo, protože u něj to může dopadnout fatálně. Jistě víte, že mnoho lidí je na ořechy alergických. A tak tomu je i u psů!

Ořechy si raději chroupejte u televize, ale psovi je nedávejte. Zdroj: Profimedia

Umělý cukr

Xylitol se vyrábí zpracováním tvrdého dřeva, též se mu říká cukr březový. Možná se vám již někdy přihodila situace, že jste si za den zažvýkali víc než je radno a večer jste velice často navštěvovali toaletu. Xylitol u lidí způsobuje ve vyšším množství průjem a nadýmání, ale pro psy je velmi ohrožující, protože jim způsobuje hypoglykémii (pokles hladiny glukózy v krvi).

Přezrálé či nedozrálé ovoce

Příliš zralé ovoce obsahuje množství jednoduchých cukrů, které v trávicím ústrojí psa kvasí. Následně přichází průjem a nadýmání. Nezralé ovoce v sobě má vysoký obsah kyselin, které psovi dráždí žaludek.

Smažená a mastná jídla

Tak jako smažená a mastná jídla škodí nám lidem, škodí i psům. Bude jim těžko, špatně od žaludku, navíc se po nich „skvěle“ přibírá, což u psa není žádoucí (vlastně i u lidí).

Hrozny/rozinky

Kulička sem, kulička tam a pejskovi hrozí selhání ledvin. Některému psovi hroznové víno neudělá zhola nic, ale chcete to vyzkoušet? Určitě ne. Veterináři se domnívají, že se jedná o alergii.

Další nevhodné pamlsky

smetana

sýr

mléko

droždí

kočičí žrádlo

houby

syrová játra

syrové bílky

rajčata

lilek

sůl

syrové luštěniny

peckovité ovoce

