Patříte mezi majitele psa, který neustále štěká u plotu? Pokud nevíte, jak ho tento zlozvyk dokonale odnaučit, inspirujte se radami zkušeného trenéra.

Máte doma čtyřnohého mazlíčka, kterého nenechá klidným jediný kolemjdoucí a nikdy se tato situace neobejde bez hlasitého a urputného štěkání? Tento zbytečný poprask byste mu měli co nejdříve zatrhnout! Chce to však dávku trpělivosti a správný výcvik, aby pes danou situaci nejprve náležitě pochopil.

Na zajímavé tipy, jak psa štěkání u plotu odnaučit, se podívejte na YouTube videu na kanále Šárka Ševčíková:

Zdroj: Youtube

Trenér Ben Randall

Světově proslulý trenér psů Ben Randall, radí svým sledujícím nejen na sociálních sítích, jak mnohým problémům se psy jednoduše čelit. A jedním z nich je i zmíněné štěkání u plotu. Každý majitel chce mít psa, na kterého se může spolehnout a neděsí zbytečně své okolí. A jak přesně podle Bena postupovat?

Nenechávejte psa na zahradě bez dozoru

Pokud váš pes štěká na zahradě hlava nehlava, neměli byste ho nechávat na zahradě samotného do té doby, dokud se tento zlozvyk dokonale neodnaučí. To proto, že je nutné, abyste vždy a důsledně zakročili. Jakmile se zvíře nebude pravidelně dozvídat, že je jeho chování nevhodné, bude v nešvaru nadále pokračovat.

close info 123RF, gritsiv zoom_in Během běžného výcviku, naučte psa, aby reagoval na cvičené pokyny

Začněte základními pokyny

Během běžného výcviku, naučte psa, aby reagoval na cvičené pokyny, a to nejen během štěkání u plotu. Když budete na procházce, měl by zvládat chození u nohy, aby věděl, že nesmí nic dělat bez vás, dokud mu to nedovolíte. Měl by se tím zároveň naučit, že se nemá nechat rušit dalšími elementy z okolí. Stejně tak by měl každý pes zvládnout na jedničku i pokyny typu „sedni“, „zůstaň“, „lehni“, „k noze“ či „fuj“. Najděte i vhodný pokyn na situace, kdy zvíře nesmyslně štěká u plotu a dbejte na jeho dodržování.

Nácvik začněte s vodítkem

Přestože se nacházíte na domácím pozemku, učte povel psa nejprve na vodítku, aby pochopil, že naprostou svobodu si získá po zvládnutí pokynu. Jakmile uvidíte, že ve chvíli, kdy je vystaven stresové situaci, neštěká a umí zachovat klid, nezapomeňte jej náležitě pochválit. Pak začněte situaci trénovat bez vodítka, ale zvolte pro začátek část dne, kdy nejsou ulice moc rušné.

close info shutterstock zoom_in Trénink spočívá i v odvádění pozornosti zvířete od původce kvůli kterému štěká.

Odvádějte pozornost

Trénink spočívá i v odvádění pozornosti zvířete od původce kvůli kterému štěká. Často pomůže, když psa zaujmete jinou činností. Můžete ho přivolat ke krmení, nebo mu dát jeho oblíbenou hračku. To vše by mělo brzy vašemu psímu mazlíčkovi pomoci si uvědomit, že domácí zahrada je klidné a bezpečné místo, kde není nutné štěkat.

Zdroje: www.counrtylife.co.uk, horseandhound.co.uk