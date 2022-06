Pes tahá na vodítku: Triky profesionálů, jak ho to odnaučit jednou provždy

I výcvik psů se časem mění, a to, co bylo běžné před třiceti lety, se dnes již nedoporučuje. Zahoďte škrtící obojky a krátká vodítka a vyzkoušejte, jak jinak psa naučit klidné chůzi. Tahá vás pes? Naučte jej chodit na vodítku bez fyzických trestů a křiku. Co dělat, když vás pes na vodítku na vycházce táhne?

Zdroje: www.pawtracks.com, www.wikidog.cz

Odnaučte svého psa tahání za vodítko

I tahání je někdy vhodné, ale pokud nemáte psí spřežení a sáně, pak bude lepší naučit svého psího miláčka, jak si užít vycházku bez zbytečného tažení za vodítko. Připravte se na to, že výsledky nebudou okamžité, křik a tresty nejsou nutné a cíle dosáhnete dřív, pokud máte jak psa odměnit.

Nebojte se, neznamená to, že na věky budete nosit po kapsách granule nebo psí pamlsky, i pomaleji chápající hafani se dokáží tahání odnaučit. Tahání totiž ani jim nepřináší něco skvělého. Pokud se neutrhnou, volnost nezískají. Naopak se cítí neustále svázaní. Dejte jim dlouhé vodítko.

Volná chůze bez tahání

Podle velikosti psa zvolte vhodné vodítko. Pokud vás pes neustále tahá, pak změňte taktiku a zkuste mu dopřát víc volnosti delším výběhem čili vodítkem. Neučíte psa chodit u nohy, ale uklidnit se a podívat se, kam chce v rytmu s vaší chůzí bez toho, abyste oba běželi.

Pořiďte kvalitní obojek nebo ještě lépe postroj. Jednoduchý postroj z popruhů kolem hrudi psa vám dá lepší kontrolu bez toho, aby byl váš čtyřnohý přítel škrcen nebo se mohl vyvléknout.

Na velikosti psa nezáleží. Táhnout by neměl žádný. Zdroj: Profimedia

Vytvořte podmínky, aby pes netáhl

Samotný výcvik není nutný ve speciálních prostorách, ale nejlépe venku, kde je klid a nehrozí srážka s auty, lidmi, ani psy. Tedy rozhodně je to lepší určitě ze začátku. Samozřejmě pes by se měl naučit normálnímu klidnému chování i v rušných lokalitách, ale pokud možno později. A teď už k možným způsobům, jak psovi ukázat, že se má chovat jinak.

Pokaždé, když vás na dlouhém vodítku zatáhne, zastavte se. Pes by se měl otočit na vás. Pak ho můžete zavolat, pochválit ho či nabídnout pamlsek. Cílem je naučit ho prozkoumávání vašeho okolí a ne úprk. Psa tím zpomalíte a on si začne na nový styl chůze zvykat. Pužívejte vždy stejný povel, slova, zvuky, ať si je pes může začít spojovat s pohybem.

Tahání pak začněte předcházet. Pokaždé, když se vodítko téměř natáhne, zavolejte na psa stejným povelem. Chce to čas a pevné nervy, rozhodně také klid a výdrž. Nejdůležitější je také vaše plná soustředěnost na psa. Vyhněte se telefonování nebo rozhovoru s kamarády. Věnujte se výhradě výcviku.

Pes se potřebuje naučit, že může propátrávat okolí a že má dost času i volnosti na dlouhém vodítku Zdroj: Maria Sbytova / Shutterstock.com

Odnaučte tahání za vodíto v novém terénu

Vhodný je také měnící se terén, jiná trasa procházky či účelové změny směru. V okamžiku, kdy zatáhne za vodítko, zavolejte ho a ukažte mu, že se jde jinudy. Dlouhé rovné trasy, které jsou dobře známé jsou i pro psy nudné. Navíc vědí, kam se jde a co je v cíli čeká.

Nechejte psy očichávat. Zastávky a prozkoumávání je přesně to, co chtějí, a je pro ně na procházce zajímavé. Naučte pejska, že chůze s pročesáváním okolí je povolená, ale táhnutí ne. Buďte neoblomní a vytrvalí, chvalte a odměňujte.