Psi umí plakat a některé věci je silně dojímají, tvrdí vědci. Podívejte se

Psi slzí podobně jako lidé. Psím emocím a pláči z radosti se věnoval také výzkum, který tušení vědců potvrdil. Dělá na vás pes oči? Myslíte, že slzí nebo má skelný pohled dojetím?

Zdroje: magazin.aktualne.cz, www.livescience.com, www.cell.com, www.nytimes.com

Psi se vedle svých páníčků změnili

Psi jsou jiní než kočky. Nejen tím, že nemňoukají a drží se spíš při zemi než na poličkách, stromech či klávesnici vašeho počítače. Od hbitých samostatných koček je odlišuje především čas, který psi s lidmi strávili.

Díky 30 tisícům let po boku svých dvounohých majitelů se psi změnili a můžeme rozhodně mluvit o evoluci nejen v jejich chování, ale částečně i v tělesných změnách, které psy zcela odlišují od ostatních zvířat.

Mezi psy a lidmi je přátelství staré více než 30 000 let. Zdroj: Profimedia

Psí oči vlk neumí

Jde mimo jiné o oči, projevy náklonosti a vysílání lidem pochopitelných signálů o emocionálním stavu zvířete. Psí oči na vás dělá váš čtyřnohý miláček zcela záměrně a ví, že to je dobrý způsob komunikace. V roce 2019 ve studii publikované v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vědci zveřejnili výsledky studie vlků a moderních psů, ze které vyplývá jedno. Psi se naučili napodobovat lidské emoce a oční svaly vytrénovali až po boku člověka.

Na internetu však můžete narazit i na videa, která tvrdí, že psi dokáží plakat. Také v útulku ve Spojených státech prý měli plačícího psa. Myslíte, že je něco takového možné?

Pláčou psi?

To je sice zajímavé, ale jak je to doopravdy s pláčem? Pes pláče, ale slzy neroní. Alespoň to se domnívá malá studie z minulého roku publikovaná v časopise Current Biology. Vědci zkoumali především to, zdali zvířatům vlhnou oči při setkání s majitelem. I když se psům slzy jako hrachy po čumáku dolů nekoulejí, jejich oči vlhnou při setkání s milovanou osobou.

Důvod, proč to není tak zřetelné jako u lidí, je prostý. Tekutina z oka odtéká zpět do krku a čumáku, zatímco u lidí je tomu jinak, i když patrně i vy znáte pocity spojené se slzami v hrdle.

Mohlo by se zdát, že i slzavé oči mohou být naučené od lidí, ale vědci odhalili, že původem jsou skutečné psí city. Při setkání s majitelem se psům vyplavuje do děla oxytocin, který je spojený s emocemi u zvířat i lidí.

Pokud pes cítí takovouto emotivní radost, jistě bude schopen opravdové úzkosti, stesku a smutku. Zda se však také tento stres může projevit pláčem, to zatím nevíme.