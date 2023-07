Utíká váš pes ze zahrady? Stačí pár snadných opatření a už se mu to nepovede

Máte doma psího útěkáře? Máme pro vás pár tipů, jak psovi pro příště zabránit, aby se sám vydal na průzkum a utíkal vám ze zahrady.

Psí mazlíčci jsou zdrojem nekonečné lásky a radosti, ale občas nám připraví pořádně pernou chvilku. Třeba když zjistíte, že pes na zahradě není a s největší pravděpodobností se vydal na průzkum po okolí. Jak psovi zabránit, aby ze zahrady utíkal? Máme pro vás několik tipů.

Různé příčiny útěků

Důvodů, proč váš čtyřnohý mazlíček prozkoumává bez dovolení a na tajno okolí, může být hned několik. Nejjednodušší důvod je ten, že se prostě nudí. Na zahradě byl sám už moc dlouho, bez hraček a vaší přítomnosti, takže si vymyslel vlastní program, i když ne úplně nejvhodnější.

Dalším důvodem a poměrně častým, je hárající fena v okolí. Čtyřnohým neposedům s dobrodružnou povahou zase stačí vidět za plotem něco zajímavého a najednou pro něj není žádná překážka dost velká. Touha po dobrodružství a akci se však může rychle přelít do nebezpečné situace a pes se může dostat do nesnází. I to je důvod, proč najít způsob, jak mu v utíkání zabránit.

Někteří mají dobrodružnější povahu a rádi prozkoumávají okolí bez dovolení. Zdroj: Przemek Iciak / Shutterstock.com

Upravte plot

Nejčastěji se psi dostanou přes plot. Buď jej přeskočí, protože je příliš nízký, nebo u plotu stojí kus nábytku nebo jiné opory, která jim ve zdolání plotu pomůže. Jiní jsou zase velmi zdatní šplhači a na plot vyšplhají a přelezou jej. Existují ale mezi psy i ti, kteří dávají přednost podhrabání. Naštěstí existují způsoby, jak elegantně plot a okolí plotu zajistit a znemožnit útěkářům cestu na průzkum.

Jak na jednoduché zvýšení plotu, se podívejte na videu:

Patří-li váš pes k těm, kteří se snaží plot podhrabat, zkuste podél plotu vyskládat ozdobné kameny, nebo můžete zkusit nainstalovat k plotu pletivo a zahnutou část zakrýt zeminou. Příjemnější metoda je vysázení okrasných keřů. Cesta přes ně bude mnohem náročnější a navíc mu zastíníte výhled.

Zažeňte nudu

Dopřejte vašemu čtyřnohému parťákovi dost akce. Utíkat může i z důvodu, že se jednoduše nudí. Když mu dopřejete vydatnou procházku, uvidíte, že jej choutky na vlastní program přejdou. Pokud zrovna nestíháte, zkuste mu pořídit na zahradu hračky. Něco, co jej zaujme, upoutá jeho pozornost a zabaví jej. Nezapomeňte na čerstvou vodu a jídlo.

Připravte svému miláčkovi na zahradě dostatečnou zábavu. Zdroj: schubbel / Shutterstock.com

Vodítko jako možnost

Pokud je váš pes notorický útěkář a nic jiného nepomáhá, zkuste vodítko. Pořiďte mu kšíry a dlouhé stopovací vodítko, aby měl dostatečnou možnost volného pohybu. To přivažte ideálně k něčemu pevnému, aby se neuvolnil a opět nevzal nohy na ramena. Také je dobré zahradu zkontrolovat a odstranit nebezpečné nástrahy, do kterých by se mohl zamotat.

Zdroje: www.youtube.com, www.hogarmania.com