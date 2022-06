Spí s vámi pes v posteli? Pozorujte, jak si ustele. Je to důležité

Přemýšleli jste někde nad tím, jak vás vlastně váš pes vnímá? Podle jeho chování lze usoudit leccos, nejvíce ale o jeho vztahu k vám napoví pozice, ve které spí. Přestože máte například pocit, že vám váš zvířecí miláček lásku opětuje, pravda může být úplně jinde. Víte, co oblíbená poloha psa při spaní o jeho sympatiích k vám vypovídá? A pozor, některou z pozic vám váš pejsek může dávat i najevo, že jej trápí zdraví.

Vyznat se v chování psů může být někdy poměrně těžké. I když vás například váš zvířecí miláček po příchodu z práce domů na první pohled láskyplně vítá, jeho vztah k vám úplně tak pozitivní být nemusí. Jak ale zjistit, co k vám váš pejsek cítí? Napovědět může jeho oblíbená pozice při spaní. Z té lze totiž poměrně snadno vyvodit, zda vás chlupáč bezmezně miluje, či z vás má strach a necítí se s vámi v bezpečí.

Když spí pes v klubíčku

Pozice, ve které pes spí stočený do klubíčka, je poměrně dobře známá. Právě v této poloze totiž spousta našich mazlíčku ráda spí. Nejčastěji proto, aby si udrželi teplo a nebyla jim zima. V některých případech tak ale psi spí proto, že se vedle vás nemusí cítit úplně bezpečně. Tím, že jsou stočení do klubíčka, si chrání všechny důležité orgány. Z toho lze vyvodit, že zkrátka neví, co mohou od svého okolí čekat. Tato pozice je velmi častá také u psů, kteří si zvykají na nové prostředí.

Když spí pes na boku

Opakem spaní v klubíčku je spaní na boku. Když totiž pes spí na boku, nechává odhalená všechna nejzranitelnější místa svého těla. Tím vám dává najevo, že vám bezmezně věří a je si jistý tím, že mu ve vaší přítomnosti nehrozí absolutně žádné nebezpečí. Dá se říct, že jen ti nejspokojenější a neoddanější psi spí právě na boku.

Když spí pes na boku, znamená to, že se s vámi cítí v bezpečí. Zdroj: Shutterstock

Když spí pes v pozici lva

Pokud váš pes často spí v pozici lva, tedy na břiše s hlavou položenou na předních tlapkách, nejčastěji si dává „dvacet”. Zkrátka nechce spát hlubokým spánkem a chce si jen tak odpočinout. Psi tuto polohu volí v případě, kdy ví, že budou muset rychle vyskočit. Například proto, že se blíží čas pravidelné procházky.

Když spí pes na polštáři

Se psem spícím vedle vás na polštáři se logicky setkáte převážně u menších plemen. Dávají tím najevo svou lásku a chtějí vám být nablízku. Tato pozice jim zároveň umožňuje vás čas od času jemně oblíznout a ubezpečit vás o tom, že jsou po vašem boku. Pes, který spí na polštáři, vás zkrátka miluje. Pokud ale budete hlasitě chrápat, pravděpodobně si vybere jiné místo.

Pes spící vedle vás na polštáři dává najevo svou lásku. Zdroj: Shutterstock

Když spí pes pod dekou

A obdobně je na tom i pes, který rád spí pod dekou. Má rád teplo lidského těla a zároveň vám chce být co nejblíž. Kromě toho si potrpí na vaši neustálou pozornost a moc dobře ví, že když bude pod dekou, bude takřka nemožné jej přehlédnout.

Když spí pes zády k vám

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že pes, který rád spí zády k vám, vás prakticky neregistruje a vůbec se o vás nezajímá, opak je pravdou. Zády si totiž ke svému páníčkovi lehne jen ten pes, který k němu má stoprocentní důvěru a je přesvědčen o tom, že mu ze strany jeho páníčka nehrozí žádné nebezpečí.

Když spí pes na zádech

Spousta majitelů psů si hlavně v létě všímá toho, že jejich miláček spí na zádech. Mnozí se pak obávají toho, že jejich pejska trápí bolesti zad či jiné obtíže. Pravdou však je, že psi spí na zádech pouze z toho důvodu, že je jim horko. Odhalené břicho jim napomáhá odvádět teplo. Zároveň ale v této pozici spí opět jen psi, kteří se cítí bezpečně.

Malá plemena psů spaní v posteli milují. Zdroj: Shutterstock

Když spí pes s podepřenou hlavou

Pokud jste si někdy všimli, že váš pes rád spí s bradou podepřenou o polštář nebo například podpěrku u gauče, může to znamenat jistý zdravotní problém. V případě, kdy se tak děje jen občasně, není nutné se hned obávat o zdraví vašeho mazlíčka. Jestli ale váš pejsek spí s podepřenou hlavou pravidelně, může trpět potížemi s dýcháním. Je pak nejlepší s ním pro jistotu navštívit veterináře.